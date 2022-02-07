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В архиве рассказали о визите Николая II в Псково-Печерский монастырь

В конце января 1908 года император Николай II побывал с цесаревичем Алексеем в Псково-Печерском монастыре. Некоторые детали этой поездки можно отыскать в рапорте настоятеля Псково-Печерского монастыря архимандрита Никодима архиепископу Псковскому и Порховскому Арсению. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в государственном архиве Псковской области.

Фото здесь и далее: государственный архив Псковской области

Император прибыл в обитель 24 января в 15.00. Настоятель преподнес ему икону Святителя и Чудотворца Николая, описание и виды монастыря, а наследнику престола, «Его Императорскому Высочеству Государю Цесаревичу и Великому Князю Алексею Николаевичу» – нагрудный золотой образок ангела-хранителя.

В архиве отметили, что Николай II живо интересовался состоянием дел в монастыре, вспоминал о своем посещении обители в 1903 году. «…вспомнил и благодарил меня за икону-складень, которую я имел счастье вручить Его Величеству при встрече в Спасо-Мирожском монастыре, и даже изволил показать сию икону-складень, сказав милостивейшие слова: "Я эту икону имею всегда при себе, и куда еду – беру с собой"».

Во время встречи также шел разговор о совместной с настоятелем поездке государя на Дальний Восток.