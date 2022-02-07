Церковь / Новости епархии

В Пскове скончалась одна из первых выпускниц духовного училища

В Пскове скончалась Ирина Тарасова – супруга клирика Псковской епархии, настоятеля храма Преполовения Пятидесятницы города Пскова на подворье Спасо-Елеазаровского монастыря иерея Константина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской епархии, Ирина Тарасова умерла 11 февраля.

Ирина Тарасова. Фото: пресс-служба Псковской епархии

«Одна из первых выпускниц Псковского духовного училища. Матушка много лет отдала служению Богу и Церкви, в разное время украшая своим пением и музыкальным талантом богослужения в храме преподобного Варлаама Хутынского, храма Александра Невского и в последние годы храме Преполовения Пятидесятницы города Пскова», - говорится в сообщении.

В епархии выразили соболезнования родным и близким Ирины Тарасовой. «Царство Небесное, вечный покой новопреставленной рабе Божией Ирине!» - добавили в пресс-службе.