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Митрополит Тихон выступил на отпевании погибшего после ранения иерея Александра Цыганова

Митрополит Псковский и Порховский Тихон сегодня, 25 ноября, выступил на отпевании иерея Александра Цыганова, которые погиб в результате ранения, полученного в зоне специальной военной операции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

«Когда говорят "невосполнимая утрата", говорят правду. И сегодня Псковскую землю, епархию, наш храм и, конечно же, самых близких родных людей отца Александра: маму, отца, супругу, которую он бесконечно любил, детей - детей по плоти, в первую очередь, детей духовных, всех нас постигла невосполнимая утрата. Отец Александр являл собой удивительного, прекраснейшего человека, человека идеи с большой буквы. Главной мыслью его жизни и направлением его жизни был Господь. И когда-то, приняв эту силу и это направление жизни, он ни разу не изменил - всегда был христианином, православным человеком», - выступил митрополит.

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Напомним, отпевание иерея Александра Цыганова состоялось в храме святого благоверного великого князя Александра Невского города Пскова.