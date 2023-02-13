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Церковь / Новости епархии

Маячки для предупреждения оползневых процессов установили на склонах Псково-Печерского монастыря

13.02.2023 21:11|ПсковКомментариев: 0

Маячки для предупреждения движения грунта и оползневых процессов установили ученые на склонах Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

«Работа по укреплению склонов монастыря ведется с 2019 года. Выявлены и устранены многие проблемы. Укреплены Петровский бастион и склоны Святой горки. Произведено осушение крепостного рва вокруг стен монастыря. Это одна из мер, которая способствовала стабилизации склонов. Выявлены все процессы, которые могут оказать влияние на дестабилизацию склонов, изменению микроклимата пещер», - отметили в ведомстве.

На основе химических проб грунта, вынутого при прохождении слоя, в лабораторных условиях моделируют состояние и состав грунта склонов на глубине 20-30 метров.

«Применены современные методы по изучению динамики развития оползневых процессов с помощью датчиков. Данная методика была опробована, при строительстве олимпийских объектов в Сочи. Удалось выявить все потенциальные зоны с оползневыми процессами. Изыскания легли в основу масштабных работ», - добавили в АНО.

Теги: #Псково-Печерский монастырь
Источник: Псковская Лента Новостей
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