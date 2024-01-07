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Новые кресты и купола установили на храм иконы Божией Матери «Всецарица» в Опочецком районе

Освящение и установка новосооруженных крестов и куполов на храм иконы Божией Матери «Всецарица» состоялось в селе Лобово Опочецкого района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской епархии.

Чин освящения совершил благочинный Опочецкого церковного округа, настоятель храма Преображения Господня в городе Опочка протоиерей Николай Ильницкий.

Это событие произошло благодаря безвозмездной помощи строителей из Москвы. В выделении подъемного крана потребовалось ходатайство руководителя фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов Армена Мнацаканяна перед руководством псковского филиала компании «Россети Северо-Запад».

«Новые купола и кресты были сделаны взамен обветшавших и прослужат ещё очень долго, так как сделаны на совесть», – рассказали в епархии.