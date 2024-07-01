Церковь / Новости епархии

Михаил Ведерников поздравил владыку Тихона с днем рождения

Михаил Ведерников поздравил митрополита Симферопольского и Крымского Тихона с днем рождения, об этом он написал в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Его многосторонняя пастырская, просветительская, общественная, культурная деятельность снискала заслуженное уважение. Где бы ни служил Владыка, он всегда приносит с собой деятельную кипучую энергию, новые идеи, которые затем вырастают в масштабные проекты»,- сказал Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что жители Псковской области хорошо знают, как много добрых дел и серьёзных начинаний было реализовано под чутким руководством нашего дорогого Владыки. И как сегодня он продолжает по возможности участвовать в жизни нашего региона, оказывая всю возможную поддержку.

«Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, долгих лет жизни и Божией помощи в служении. Спасибо за молитвы, мудрые наставления, поддержку добрым словом и делом», - добавил Михаил Ведерников.