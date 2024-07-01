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Книжная выставка «Выбор Руси – православная вера» откроется в Пскове

Открытие книжной выставки «Выбор Руси – православная вера» состоится в Псковской городской библиотеке в День Крещения Руси и памяти святого равноапостольного князя Владимира, 28 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центральной городской библиотеке.

Фото: Центральная городская библиотека

Экспозиция включает более 60 трудов о православии, его истории, подвижниках и устроителях, обрядах и таинствах. Гости выставки смогут ознакомиться с изданием «Тайны русской веры. От язычества к империи» авторства Сергея Перевезенцева, размышлениями протоиерея Александра Соколова о христианской вере и Отечестве, книгой «Знаменитые храмы Руси» Андрея Низовского и другими авторами.

«Патриоты земли псковской оценят "Знаменитые храмы Руси" Андрея Низовского, в которой целая глава посвящена нашему Свято-Троицкому кафедральному собору. Вместе с автором вы, словно неторопливый паломник, совершите путешествие и по другим знаменитым храмам, узнаете их историю, жития подвижников и благотворителей», – рассказали в библиотеке.

Выставка «Выбор Руси – православная вера» будет работать до 1 августа.