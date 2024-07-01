Лекцию в Пскове посвятят монастырю Пантелеимона Ближнего на Красном дворе

Очередные Александро-Невские беседы состоятся в воинском храме святого князя Александра Невского в Пскове 5 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.
Тема мероприятия: «Монастырь Пантелеимона Ближнего на Красном дворе». В качестве лектора выступит старший научный сотрудник древлехранилища Псковского музея-заповедника Арсений Постников.
Беседа состоится при библиотеке храма Александра Невского (улица Максима Горького, 67). Мероприятие начнётся в 18:00.
Справки по телефону: 8(8112)72-14-41.