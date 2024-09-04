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Лекцию «Пушкин и библия» прочтут в Пскове

Очередные Александро-Невские беседы состоятся в воинском храме святого князя Александра Невского в Пскове 31 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Тема встречи — «Пушкин и библия. "Анжело": закон или милость». Лектором выступит кандидат филологических наук Татьяна Кабинетская.

Мероприятие пройдет при библиотеке храма Александра Невского в 18:00 по адресу: улица Максима Горького, дом 67.

Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону: (8112) 72-14-41.