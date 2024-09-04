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Реставрацию иконостаса Сорока Севастийских Мучеников продолжают в Пскове

В Пскове продолжают реставрацию иконостаса Сорока Севастийских Мучеников города Печоры. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Специалисты покрывают сусальным золотом элементы царских врат. Завершена реставрация и золочение отдельных деревянных элементов лицевой отделки иконостаса.

Иконостас находился в аварийном состоянии. Деревянные элементы пострадали от пожара, сильно разрушены жуком-древоточцем. Работа специалистов осложнена многократными поновлениями в прошлые десятилетия с помощью трудноудаляемых материалов. Работают специалисты высшей квалификации из Санкт-Петербурга и Пскова.

Одновременно продолжается работа по подготовке к золочению остальных резных деталей иконостаса. В нескольких цехах занимаются расчисткой, покрытием грунтом в 2 слоя, эмалью и лаком.

Храм построен в 1817 году. Описание иконостаса и интерьеров, которые сейчас реставрируются: деревянный, двухъярусный, в виде сплошной стены, с постаментом и навершием, состоящим из двух икон, поставленных друг на друга, завершенных резным «Распятием» с предстоящими.

Иконостас обильно декорирован золоченой резьбой. Она сосредоточена, главным образом, на «Царских дверях», колоннах, антаблименте, рамах икон.

Основной мотив резьбы-ветвь аканта, виноградная лоза, цветы лилии.

Наиболее декорирован первый ярус иконостаса с «Царскими дверьми». Над северными и южными дверями помещены резные головки херувимов.