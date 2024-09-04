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Церковь / Новости епархии

Продолжается реставрация церкви Николы Со Усохи в Пскове

09.11.2024 09:20|ПсковКомментариев: 0

Продолжается реставрация церкви Николы Со Усохи XVI века в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Видео: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Выполнено понижение грунта до исторической отметки. Проводятся инженерные системы. Установлена подпорная стенка, отделяющая территорию современного уровня дневной поверхности от первоначального, периода постройки храма.

Каменщики воссоздают утраченные объемы приделов. В основе материалы исследований и проект реставрации легендарного архитектора, автора книги «Каменное зодчество Пскова» Ю.П. Спегальского.

Методика работы с бутом остается аутентичной. Кадры современной видеофиксации можно сопоставить со съемкой 1968 года, когда в Псковском Кремле восстанавливали стены и башни. Приемы работы с камнем не изменились спустя более пяти десятилетий.  По методикам современной реставрации, это все тот же ручной труд: подгонка и теска каждого камня для будущей кладки.

Теги: #Возрождение
Источник: Псковская Лента Новостей
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