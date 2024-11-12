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Митрополит Матфей принял участие в совещании в департаменте строительства города Москвы

Митрополит Псковский и Порховский Матфей принял участие в совещании, проходившем в департаменте строительства города Москвы 23 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

В работе совещания также приняли участие: митрополит Звенигородский Арсений, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, управляющий Северо-Восточным викариатством; советник Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла и советник мэра Москвы, куратор программы по возведению в Москве 200 новых храмов Владимир Ресин; заместитель префекта Северо-Восточного административного округа города Москвы Евгений Каданцев; лётчик-космонавт, герой Росси Елена Серова.

По окончании совещания Владыка Матфей подчеркнул: «По благословению Святейшего Патриарха я поставлен ответственным за завершение и ввод в эксплуатацию храма в честь Успения Пресвятой Богородицы в Березовой аллее, что в Останкино.

Этот храм благословением Священноначалия определен как главный храм всех строителей. И действительно, работы ведутся благодаря взаимодействию Московской епархии и мэрии города Москвы очень успешно. В данный момент на 90% завершены общестроительные работы на самом храме и порядка 40% готовности Духовно-просветительского центра, который станет, как справедливо отметил Владыка Арсений, не только центром религиозной жизни для жителей района Останкино, но и культурным центром, и самое главное – социальным центром.

В здании этого Духовного центра будет расположена служба помощи беременным женщинам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Там будет расположен и детский сад, и школа старшеклассников для всех детей района. Поэтому строительство продолжается, сейчас запланировано уже более подробное проведение совещания, чтобы завершить все работы к концу июня 2025 года».