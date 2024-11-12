Церковь / Новости епархии

8 декабря - Климентьев день: почему нельзя выходить из дома вечером

8 декабря православные верующие вспоминают священномученика папы римского Климента I, апостола от 70. Крестьяне называли этот праздник Климентьев день или Клим Холодный, а также соблюдали определённые традиции и обычаи.

Считалось, что по приметам в этот день можно судить о том, какая погода будет летом. Во-первых, если 8 декабря падает снег, то в следующем году можно ждать хороший урожай. Во-вторых, хороший урожай предвещали и большие сугробы, которые успели образоваться к Климентьеву дню. Петухи, которые поют утром, сулят скоро потепление, иней на сухой траве - снегопад, птицы, летящий близко к домам - обильный снег, дятел, который долго стучит по дереву - ненастье, вода, выступившая поверх льда - скорое потепление, небо, затянутое пеленой - снег.

Подробнее - в материале «МК в Пскове».