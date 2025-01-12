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Мощи Патриарха Московского и всея Руси Тихона привезут в Псковскую область летом

28.01.2025 17:58|ПсковКомментариев: 0

Мощи Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Тихона привезут в Псковскую область в середине августа 2025 года, сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей вице-губернатор Ольга Тимофеева.

Фото: pravoslavie.ru

Напомним, в этом году исполнилось 160 лет со дня рождения святителя Тихона (Василия Ивановича Белавина). 

«Будут предусмотрены различные мероприятия - как образовательные, так и культурные, в соответствии с тематикой юбилейного года», - уточнила вице-губернатор.

Василий Иванович Белавин (будущий Патриарх Московский и всея Руси) родился 19 января 1865 года в селе Клин Торопецкого уезда Псковской губернии (ныне Куньинский район), в семье священника с патриархальным укладом. В девять лет Василий поступает в Торопецкое Духовное училище, а в 1878 году, по окончании, покидает родительский дом, чтобы продолжить образование в Псковской семинарии, где однокурсники прозвали его «архиереем». Закончив семинарию одним из лучших учеников, Василий успешно сдал экзамены в Петербургскую Духовную академию в 1884 году. В 1888 году закончив Академию 23-летним кандидатом богословия, он возвращается в Псков и три года преподает в родной семинарии. 14 декабря 1891 года он принимает постриг с именем Тихон в честь святителя Тихона Задонского, на следующий день его рукополагают в иеродиакона, и вскоре - в иеромонаха. В 1892 году о. Тихона переводят инспектором в Холмскую Духовную семинарию, где скоро он становится ректором в сане Архимандрита. А 19 октября 1899 года в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры состоялась хиротония его во Епископа Люблинского с назначением викарием Холмско-Варшавской епархии.

С 1914 года по 1917 год он управляет Виленской и Литовской кафедрой. В Первую мировую войну, когда немцы были уже под стенами Вильно, он вывозит в Москву мощи Виленских мучеников, другие святыни и, возвратившись в еще не занятые врагом земли, служит в переполненных храмах, обходит лазареты, благословляет и напутствует уходящих защищать Отечество войска.

После февральской революции вместе с другими архипастырями архиепископ Тихон был уволен обер-прокурором В. Н. Львовым из Синода. В июне 1917 года святой Тихон был избран волеизъявлением церковного народа на Московскую епархиальную кафедру, после чего Синод удостоил его сана митрополита. Поместный Собор, открывшийся 28 августа 1917 года, избрал митрополита Тихона своим председателем, а вскоре после этого он был возведен на восстановленный патриарший престол. В первом обращении к всероссийской пастве Патриарх Тихон характеризовал переживаемую страной эпоху как «годину гнева Божия»; в послании им выражены архипастырская озабоченность положением Церкви, осуждение кровавых беспорядков. При этом, как верховный пастырь Русской Церкви, патриарх Тихон старался избегать всякой политической вовлеченности в происходящие события. В марте 1918 года патриарх Тихон призывает русских людей дать отпор кайзеровской Германии, захватившей западные земли России, а впоследствии осуждает подписание Брест-Литовского договора: «Этот мир, подписанный от имени русского народа, не ведет к братскому сожительству народов… В нем зародыши новых войн и зол для всего человечества».

Летом 1921 года, после ужасов гражданской войны, русский народ постигло еще одно бедствие: голод. 19 февраля 1922 года патриарх Тихон призвал церковные советы жертвовать драгоценные церковные украшения, если только они не имеют богослужебного употребления. Однако ВЦИК издал декрет об изъятии церковных ценностей на нужды голодающих. Патриарх отреагировал на декрет новым послание к пастве, в котором заявил о недопустимости изъятия священных предметов, «употребление коих не для богослужебных целей воспрещается канонами Вселенской Церкви». Когда декрет ВЦИК стал приводиться в исполнение, вокруг храмов собирались толпы народа, происходили столкновения, проливалась человеческая кровь. В разных городах страны были возбуждены уголовные дела. Священнослужители обвинялись в повиновении своему Патриарху, в оглашении его Воззвания, в попытках договориться с властями о замене денежным выкупом выдачи церковных святынь, а иногда и в том, что не выдерживая кощунственного поведения в храмах агентов власти, позволявших себе самые непристойные формы надругательства над святынями, они не оставались к нему равнодушными. На одном из таких показательных процессов в качестве свидетеля был вызван патриарх Тихон.

В годы гражданской войны в среде духовенства произошло расслоение: появились обновленческие группировки, призывавшие к революции в Церкви. Давая отпор антиканонически модернистским посягательствам, патриарх Тихон 17 ноября 1921 года в особом послании к пастве подчеркивал недопустимость богослужебных нововведений. В мае 1922 года патриарх был заключен под стражу в Донском монастыре, а в июне 1923 года он был освобожден. В этот период в результате разрушительных действий раскольников-обновленцев церковное управление оказалось обезглавленным: многие архиереи были изгнаны с кафедр, большинство храмов захвачено обновленцами, церковный народ повержен в смятение.

После освобождения из-под ареста, патриарх Тихон обратился к пастве с посланием, заявив, что «Российская Православная Церковь аполитична и не желает… быть ни белой, ни красной Церковью. Она должна быть и будет Единою, Соборною, Апостольскою Церковью». 5 апреля 1924 года патриарх издал новое, краткое, но содержательное Послание, обличающее тяжкие преступления вождей обновленческого раскола. В этом Послании на основании церковных канонов и от имени Русской Православной Церкви патриарх подверг обновленцев каноническому запрещению и подтвердил, что они, впредь до раскаяния, находятся вне общения с Церковью.

В ноябре 1924 года на жизнь патриарха Тихона было совершено покушение. Несколько преступников ворвались в его комнаты и убили вышедшего на шум келейника Якова Полозова. В конце 1924 года здоровье Святейшего Патриарха Тихона резко пошатнулось. Это вынудило его лечь в больницу доктора Бакунина. Однако, находясь там, патриарх регулярно выезжал по праздничным и воскресным дням для служения в храмах. 5 апреля Святейший Тихон служил свою последнюю литургию в церкви Большого Вознесения на Никитской. 25 марта (7 апреля) 1925 года, в день Благовещения Пресвятой Богородицы, патриарх Тихон преставился ко Господу.

В 1989 году Архиерейским Собором Русской Православной Церкви святитель Тихон, патриарх Московский и всея Руси был причислен к лику святых.

Теги: #патриарх
Источник: Псковская Лента Новостей
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