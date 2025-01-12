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Митрополит Матфей вручил благодарственное письмо заместителю генерального директора «Аэрофлот»

Встреча председателя комиссии по развитию паломничества и принесению святынь митрополита Псковского и Порховского Матфея с первым заместителем генерального директора по коммерции и финансам ПАО «Аэрофлот» Андреем Чиханчиным состоялась 27 января, об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

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Владыка митрополит вручил Андрею Чиханчину благодарственное письмо за оказанную помощь в организации принесения Казанской иконы Божией Матери. Также митрополит Матфей передал в дар список чудотворного образа.

За время Всероссийского принесения Казанская икона посетила 75 епархий Русской православной церкви и около 100 городов России. К чудотворному образу приложились свыше 1,2 миллиона верующих.

Компания «Аэрофлот» оказала существенную помощь в принесении Казанского образа в отдаленные регионы нашей страны.