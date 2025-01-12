Церковь / Новости епархии

Посвященный последней царской семье музей откроют в псковской гимназии

Школьный музей, посвященный семье последнего императора Российской империи - святым царственным страстотерпцам, откроется в гимназии №28 с изучением основ православной культуры города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия

Заседание актива музея, посвященное семье последнего императора Российской империи, состоялось под руководством советника директора гимназии по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Елены Павловой и духовника гимназии иерея Евгения Пустозерова. Гимназисты обсудили концепцию развития музея, поделились идеями комплектования фондов, замыслами проведения экскурсий. Совместно были намечены цели изучения исторической литературы профиля музея, а также нормативной составляющей по организации музейной работы.

«Школьный музей – эффективное средство воспитания учащихся в духе патриотизма, гражданского самосознания, высокой нравственности. Участие детей в поисково-собирательной работе, изучении и описании музейных предметов, создании экспозиции, проведении экскурсий, вечеров, конференций способствует не только заполнению их досуга, но и привитию навыков краеведческой и музейной профессиональной деятельности», - отмечают в гимназии.

Напомним, ранее памятник святым царственным страстотерпцам установили в городе Дно около нового строящегося храма.

Смотрите также Памятник последней царской семье Романовых установили в Дно

Царственные страстотерпцы — так после причисления к лику святых Русская православная церковь называет последнего российского императора Николая II и его семью: императрицу Александру Федоровну, царевича Алексея, великих княжен Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию.