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Православные чтят икону Божией Матери «Взыскание погибших» 18 февраля

День празднования в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших»отмечается 18 февраля . Этот святой образ имеет особое значение для Сретенского храма, который сейчас закрыт на реставрационные работы. История этой иконы тесно связана с жизнью старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина), служившего в монастыре, сообщили Псковской Ленте Новостней в Псковской епархии.

Икона Божией Матери «Взыскание погибших» из Сретенского храма.

Болезнь отца Иоанна и чудесный подарок

Отец Иоанн тяжело заболел вскоре после своего прихода в обитель в 1967 году. Он слабел с каждым днем, терял силы и заметно худел. Хотя его регулярно исповедовали и причащали, состояние здоровья продолжало ухудшаться. Однажды вечером, услышав шорох за дверью своей келии, отец Иоанн с трудом открыл её. Перед ним предстал образ Богородицы «Взыскание погибших», который внесли в его комнату. От увиденного батюшка испытал сильные эмоции и больше ничего не помнил.

Позже выяснилось, что эту икону привезли в дар отцу Иоанну из Касимова. Образ принадлежал женскому монастырю, который был разрушен, а затем находился в доме одной монахини, которая каждый день молилась перед иконой. Перед смертью она завещала передать икону отцу Иоанну.

После этого случая здоровье отца Иоанна начало улучшаться, и вскоре он полностью выздоровел. Однако чудеса, связанные с иконой, на этом не закончились.

Спасение обители от пожара

17 февраля, накануне праздника в честь иконы «Взыскание погибших», в Сретенском храме прошла торжественная служба. Во время службы икона находилась в центре храма. Когда служба подходила к концу и читался Первый час, из-под пола начали подниматься клубы дыма. Оказалось, что внизу, под храмом, находились бочки с краской, и тлеющие промасленные тряпки загорелись. Если бы это произошло чуть позже, когда все ушли бы из храма, последствия могли бы быть катастрофическими. Таким образом, Матерь Божия спасла обитель от возможной трагедии.