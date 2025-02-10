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Православные чтят икону Божией Матери «Взыскание погибших» 18 февраля

18.02.2025 08:40|ПсковКомментариев: 0

День празднования в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших»отмечается 18 февраля . Этот святой образ имеет особое значение для Сретенского храма, который сейчас закрыт на реставрационные работы. История этой иконы тесно связана с жизнью старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина), служившего в монастыре, сообщили Псковской Ленте Новостней в Псковской епархии.

 Икона Божией Матери «Взыскание погибших» из Сретенского храма.

Болезнь отца Иоанна и чудесный подарок

Отец Иоанн тяжело заболел вскоре после своего прихода в обитель в 1967 году. Он слабел с каждым днем, терял силы и заметно худел. Хотя его регулярно исповедовали и причащали, состояние здоровья продолжало ухудшаться. Однажды вечером, услышав шорох за дверью своей келии, отец Иоанн с трудом открыл её. Перед ним предстал образ Богородицы «Взыскание погибших», который внесли в его комнату. От увиденного батюшка испытал сильные эмоции и больше ничего не помнил.

Позже выяснилось, что эту икону привезли в дар отцу Иоанну из Касимова. Образ принадлежал женскому монастырю, который был разрушен, а затем находился в доме одной монахини, которая каждый день молилась перед иконой. Перед смертью она завещала передать икону отцу Иоанну.

После этого случая здоровье отца Иоанна начало улучшаться, и вскоре он полностью выздоровел. Однако чудеса, связанные с иконой, на этом не закончились.

Спасение обители от пожара

17 февраля, накануне праздника в честь иконы «Взыскание погибших», в Сретенском храме прошла торжественная служба. Во время службы икона находилась в центре храма. Когда служба подходила к концу и читался Первый час, из-под пола начали подниматься клубы дыма. Оказалось, что внизу, под храмом, находились бочки с краской, и тлеющие промасленные тряпки загорелись. Если бы это произошло чуть позже, когда все ушли бы из храма, последствия могли бы быть катастрофическими. Таким образом, Матерь Божия спасла обитель от возможной трагедии.

Источник: Псковская Лента Новостей
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