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Николай Козловский: Патриарх Тихон сохранил самые главные ценности РПЦ

Своим усердием, характером, волей и великой верой патриарх Московский и всея Руси Тихон сохранил самые главные ценности Русской Православной Церкви. Таким мнение поделился глава города Великие Луки Николай Козловский на мероприятии, посвященном принесению мощей патриарха Тихона в поселок Клин Куньинского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

Фото здесь и далее: Администрация города Великие Луки

На торжественном мероприятии организовали тематический концерт, на котором исполнялись церковные песнопения.

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Также прозвучали обращения официальных лиц – депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского и главы Куньинского района Олега Лебедева.

Александр Козловский поздравил всех присутствующих со знаменательным событием – принесением мощей Святителя Тихона на Псковскую землю, сказав, что очень знаково, что именно Псковская земля стала одним из первых регионов, который принимает мощи Патриарха Тихона.

Возле церкви были устроили выставку, посвященную Святейшему патриарху Тихону, и выставку «Русская Голгофа». Также открыли ярмарку прикладного искусства, а для паломников работала полевая кухня. Для почётных гостей мероприятия организовали экскурсию по музею, посвящённому патриарху Тихону, созданному в рамках подготовки к 100-летию блаженной кончины Святейшего Тихона. Важно, что здание музея возведено на подлинном фундаменте дома, где со своей семьёй проживал будущий Патриарх Московский и всея Руси Тихон.

Как отметил принимавший участие в экскурсии и во всех значимых мероприятиях этого дня Глава города Великие Луки Николай Козловский, принесение святых мощей Святителя Тихона на его родную землю и возможность к ним припасть – это знаменательное событие.

«Святитель Тихон возглавлял Русскую Православную Церковь в самые тяжёлые переломные времена, когда менялась судьба России, был период смуты и кровопролития. И он её не просто возглавил, но и сохранил главные каноны православия. Путь его патриаршества был непростым, но Патриарх Тихон своим усердием, характером, волей и великой верой сохранил самые главные ценности Русской Православной Церкви», - подчеркнул Николай Козловский.

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Он добавил, что вся страна в эти дни преклоняется и отдает дань уважения героям, остановившим фашистов.

И в этом году, особенном для нашей страны, когда мы отмечаем столетие преставления святителя Тихона, мы отмечаем 80-летие Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Вся страна в эти дни преклоняется и отдает дань уважения героям, кто разгромил немецко-фашистских захватчиков, кто победил. И нужно сказать, что сегодня традиции самоотверженного служения Отечеству продолжают воины современной российской армии, которые, как их деды и прадеды, проявляя мужество, с молитвой и православной верой противостоят новой фашистской угрозе, борются с неонацистами, защищая будущее России. В этой связи событие, которое произошло сегодня, конечно, приобретает особое значение. Оно придаёт духовных сил, дарит душевный подъём, уверенность. Спасибо за это событие, за эту возможность Высокопреосвященству митрополиту Матфею, его Преосвященству епископу Сергию, всем, кто принимал участие в организации этого мероприятия. Это очень значимо для нас, нашего региона и нашего города Великие Луки, где Патриарха Тихона глубоко и искренне почитают», - заключил глава Великих Лук.