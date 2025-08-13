Церковь / Новости епархии

Митрополит Матфей совершил Литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе

В Неделю 12-ю по Пятидесятнице, митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную Литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова 31 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Лев Савинов / Псковская епархия

Его Высокопреосвященству сослужили: секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова иерей Александр Короплясов с соборным духовенством, благочинный храмов города Пскова протоиерей Андрей Большанин, насельники Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря иеромонах Авенир (Осауленко) и иеромонах Анатолий (Подолян).

Песнопения Литургии исполнил Архиерейский хор под управлением Марии Быковой. Как отметили в епархии, за богослужением молились прихожане кафедрального собора, паломники и многочисленные псковичи.

За Божественной Литургией митрополит Матфей рукоположил клирика храма святой блаженной Ксении Петербургской (на Завеличье) города Пскова диакона Димитрия Васильева в сан пресвитера.

По окончании Литургии был совершен молебен на начало нового учебного года. Затем митрополит Матфей обратился ко всем собравшимся с Архипастырским словом.