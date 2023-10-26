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Казанскую икону Божией Матери чтят православные 4 ноября

Осенний праздник Казанской иконы Божией Матери, который отмечают православные 4 ноября, — это праздник в честь дня освобождения Москвы и России от поляков в 1612 году.

Изображение: pravoslavie.ru

Долгое время на Руси этот день отмечался как государственный праздник. Вся страна прославляла один из самых любимых Казанский образ Богородицы, которая явила свое чудесное заступничество за Русь во время Смутного времени, пишет calend.ru.

В 1737 году чтимый образ Казанской иконы Божией Матери был перенесен в Санкт-Петербург в церковь Рождества Пресвятой Богородицы, на месте которой в 1810-х годах был построен собор (Казанский собор).

Казанская икона была в ополчении во главе с Кузьмой Мининым и князем Димитрием Пожарским, когда русские войска освободили Кремль и Москву от врага. В память об этом событии на Красной площади был возведен Казанский собор, который был ликвидирован летом 1936 года.

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Знаменательным событием было отмечено 4 ноября 1993 года, когда в Москве на Красной площади был открыт восстановленный Казанский собор.

В Псковской области в честь иконы возведено несколько храмов - Спасо-Казанский женский монастырь в Острове, Казанская церковь в Великих Луках, а также церкви Казанской иконы Божией Матери в Пскове, в деревне Шульги Невельского района, в Пушкинских Горах, в селе Посадниково Новоржевского района, в Плюссе, в селе Глубокое Опочецкого района.