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Молодежный волонтерский проект «Родная земля» презентуют 2 мая в Пскове

2 мая в 15.00 в Приходском доме Троицкого собора состоится презентация и концерт молодежного волонтерского проекта «Родная земля».

Основная цель проекта - объединение молодежи Пскова и Москвы вокруг культурного и духовного наследия Псковского края. Планируется, что волонтеры помогут в ремонте храмов и облагораживании прихрамовой территории, примут участие в проведении культурно-массовых мероприятий с местными жителями (концерты, беседы), мастер-классов и квестов для детей, а в перспективе - примут участие в итоговом форуме проекта в Москве.

Презентацию проекта проведет иеромонах Ириней, насельник Сретенского монастыря, и участники экспедиций в Псковскую область.

Реализация проекта запланирована на 1-14 июля. По итогам презентации будет сформировано 7 команд по 10 человек - молодых москвичей и псковичей. Экспедиции будут организованы в Гдов, Ямм, Елеазарово, Писковичи, Изборск, Дно, на остров Залита.

Возможны различные формы участия - провести две недели с волонтерами, приехать на выходные или на один день. «Данное мероприятие не пройдет бесследно для каждого, кто примет в нем участие», - подчеркнули организаторы.

Приглашаются все желающие. Вопросы можно задать ЗДЕСЬ.