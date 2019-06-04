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«Умилился душею и прииде в чювство»: Храм Николы Чудотворца в Любятово

От центра Пскова до храма Николы Чудотворца в Любятово всего минут 15 на автобусе. Этого времени достаточно для того, чтобы попасть в осененный зеленью вековых деревьев и пением петухов деревенский мир. Ничто не напомнит вам здесь о Ганзе или автомобильных пробках. Часы, кажется, останавливаются, и чудится - того и жди, из-за поворота со стороны Псковы появится лошадка, везущая телегу со свежескошенным сеном и новым самоваром, или монах выйдет, только что натопивший печи «кафли зеленой». А может, и сам царь Иоанн Грозный явится со всей своей опричниной и повелит (как 449 лет назад, в 1570 году) «мечи притупити о камень». И пощадит Псков, душой умилившись и «приидя в чювство»...

Легендарное прошлое

Летописных свидетельств о постройке монастырского храма св. Николая Чудотворца не сохранилось. Известно, что Любятовский Николаевский монастырь существовал уже в XVI веке. Во время основания монастырь находился вне города и посада, в селе Любятово. Исследователь псковской архитектуры Владимир Седов отмечает, что храм, скорее всего, был построен в период между 1540 и 1560 годами и первоначально был пятиглавым.

В основании старого храма находился родник. «Храмы издавна строились на источниках, их принято было называть «глазами», - рассказывает настоятель храма святителя Николая протоиерей Владимир Попов. - Глаз - это источник, который идет из земли, глубокий. Знак того, что это святое место. До сих пор здесь расположен артезианский колодец, из которого выходит вода».

Церковь Николая Чудотворца в Любятово относится к типу храмов четырехстолпных одноапсидных ранней поры псковской школы зодчества. До наших дней подобные храмы сохранились: в старом Изборске (Никольский собор), церковь Ильи Пророка в Выбутах, церковь Михаила Архангела и Варлаама Хутынского в Пскове, в Палкинском районе в Новой Уситве - церковь Покрова Богородицы. Для церквей такого типа характерно тяготение к формам древних храмов. Это как бы переходная стадия от древнерусских храмов византийского типа к церквям XIV-XVI вв. периода расцвета псковской школы зодчества. Несмотря на переделки и поздние пристройки памятник не утратил историко-художественного значения и представляет большой интерес среди архитектурного наследия древнерусского зодчества.

Небольшой монастырь, находившийся всего в 6 верстах от Пскова, часто становился пристанищем для самых разных гостей. Царь Иоанн Грозный, остановившийся здесь на ночлег, был потрясен исполнением акафиста монахами, не только отказался от своих убийственных планов, но даже, по легенде, оставил в монастыре икону Спасителя.

В 1581 г. во время штурма г. Пскова войсками польского короля Стефана Батория, поляки расположились лагерем близ монастыря. Монахи вынесли к берегу Псковы, на северную сторону монастыря, икону Богоматерь-умиление Любятовская начала ХV в. (ныне она экспонируется в Государственной Третьяковской галерее). Увы, это не остановило захватчиков, икона была дважды прострелена, а монастырь — занят и осквернен. Но, как гласит легенда, «такого поругания своего пречистого лика не потерпела Матерь Божия, навела ужас и смятение на своих поругателей; находящийся здесь мост через Пскову обвалился, и польские воины в великом смятении отступили от сего храма». Немало бед претерпел монастырь и во время польско-шведской интервенции начала ХVII в.

В конце ХVII в. монастырь известен по ряду грамот царей (Алексея Михайловича, Федора Алексеевича). В это же время храм был расширен за счет строительства придела. Большую роль в этом сыграл знаменитый русский государственный деятель Афанасий Ордин-Нащокин, который был главным действующим лицом в реформах Алексея Михайловича. По его распоряжению был возведен первый деревянный придел храма в честь Филиппа митрополита Московского. Он простоял 100 лет, затем пришел в негодность и его заменили приделом в честь Божией матери.

Первое, известное нам, описание церкви и монастыря относится к 1764 году. Монастырь значился состоящим в Псковском уезде в Заклинской засаде в Полицкой губе, в верхе Псковы реки. Церковь описывается как «...казенное строение во имя святителя Николая чудотворца с притвором, в нем престол один». Церковь имела богатое внутреннее убранство, насыщенное произведениями древнерусского искусства. Иконостас был трехъярусным, резным золоченным. В нем «...царские двери и сень обложены серебром басменным золоченным...» В описании упоминается в церкви и «казенная палатка» (существующая и теперь), в которой в то время хранились разные предметы культа: панагии, серьги, цепи и другое. Остальные монастырские постройки были деревянными.

Одна настоятельская келия с «сенми», в ней было пять покоев, из которых три имели печи «кафли зеленой». Казначейская келия с «сенми», две брацких келии. Хозяйственные постройки: хлебопекарня, квасоварня, конюшня, ледник, конюшен двор, амбары, кузнечный амбарец и два покоя в единой связи «неизвестного назначения», пять казенных «магазинов». Вокруг монастырь был обнесен деревянной оградой на 229 саженей. Кроме того, за оградой монастыря были также хозяйственные строения: скотный двор, хлев, гумно, баня (цитаты - по http://pleskov60.ru/cerkov-nikolskaya.html).

Во времена Екатерины II, в 1764 году, как малозначительный, монастырь был упразднен, церковь стала приходской, принадлежащей деревне. О монастырском прошлом в наши дни напоминает восстановленный силами благотворительной помощи и добровольных пожертвований прихожан нижнего храма святителя Николая придел прп. Никандра Псковского чудотворца со святым источником.

«Здесь в любое время года плюс 4-5 градусов, - говорит о.Владимир. - Мы восстановили пещерки, в которых до 1764 года, до указа Екатерины, хоронили монахов. 17 склепов. Они не были никак обозначены, было забвение, но мы постарались восстановить все. Здесь тоже проходят службы, но редко, по особым дням. В день прп.Никандра, например. А также во время Пасхи мы всегда спускаемся сюда, чтобы здесь начать Крестный пасхальный круг».

К концу XIX века храм был известен повсеместно в Пскове и его окрестностях благодаря чудотворному образу Владимирской Богоматери.

Любятовская икона – поясное изображение Божией Матери с Младенцем Христом на руках. Младенец сидит на левой руке Богоматери, их лики соприкасаются. Икона относится к редкому изводу Умиления: правой рукой Христос касается подбородка Богородицы. К особенностям иконографии Любятовской иконы относится прямая посадка Младенца, свиток в левой согнутой в локте руке и обнаженную правую руку Христа. Любятовская икона Божией Матери датируется серединой XV века, в настоящее время она находится в собрании Третьяковской галереи в Москве. Празднование Любятовской иконы Божией Матери в этом году приходится на 1 июля. Богослужения состоятся в храме 29 июня в 17.30 и 30 июня в 9.30 на празднование Всех святых в Земле Российской просиявших, 30 июня в 18.00 и 1 июля в 9.00 на Любятовскую.

В брошюре «Погост Любятово Псковской губернии и уезда», изданной Паровой типографией Псковского губернского правления в 1913 году, тогдашний настоятель храма протоиерей Федор Загорский приводит примеры многочисленных чудес исцеления местных жителей от самых разных хворей. Кстати, этот священник, а по совместительству еще и ректор Духовной семинарии, в 1905 году возвел взамен пришедшего в негодность новый придел в честь этой иконы, который смог вместить, наконец, всех прихожан. Придя сюда, псковичи и сейчас могут увидеть иконостас начала прошлого века, созданный художниками Санкт-Петербургской духовной академии.

Грозные годы

В отличие от многих псковских церквей, после революции храм святителя Николая избежал закрытия, разделив с городом трагическую историю XX века. В 1928 году был расстрелян священник Федор Загорский.

Вот как рассказывает об этом отец Владимир: «В тот год случилась большая драка молодежи. Когда милиция попыталась вмешаться, они разгромили всю милицию, тогда вызвали войска и только с их помощью смогли утихомирить разгулявшуюся молодежь. А наказать решили священника. Однажды в 1991 или 92 году я возвращаюсь со службы - идет навстречу мне старик. Спрашивает: «Где находится отец Владимир Попов?» Говорю: «Я такой». «Мне надо с вами поговорить». Я привел его домой, и он сказал, что учился здесь в 20-е годы в воскресной школе. В 1924 году он уехал в Питер. Тогда уже начались гонения на церковь, было очень сложно, однажды он в 28-м году приехал сюда чтобы повидаться со священником. И вдруг увидел, как тот идет с двумя чекистами. С тех пор его никто не видел. Позже, когда я хотел навести порядок в подклете, я начал разбирать кучу песка, на которой спасались люди от бомбежек во время Великой Отечественной войны», и наткнулся на облачение, затем увидел череп, с дырочкой. По нему мы узнали отца Федора. Стали искать - нашли еще череп, тоже с дырочкой - это был уже иеромонах Павел. Часто ведь расстрелы были в храмах. Например, Старое Вознесение - там была масса расстрелов в 1937 году. Отца Федора и иеромонаха Павла мы отпели и похоронили в приделе прп. Никандра в начале 2000-х, прилюдно, при всем народе».

Настоятель храма священник Владимир Попов

После трагедии храм какое-то время не действовал, его решили закрыть официально. «Приехала комиссия, вызвала ключницу. Ключницей была молодая девчонка по имени Наташа, я ее знал уже старушкой, - вспоминает священник Владимир Попов. - Она пришла к ним, ей говорят - открывай храм. Она – «ой, а я ключи не взяла с собой». Отвечают ей: «Беги, дура, домой, неси ключи». А она ушла, и с концами. Комиссия так и разошлась».

В 1937-40 годы храм бездействовал, а в 1941 году протоиерей Михаил (о нем, к сожалению, отец Владимир Попов ничего не знает) сослужил здесь службу. Это было 22 июня 1941 года, в праздник Всех святых, в земле Российской просиявших.

Службы не прекращались ни во время войны, ни после. Старожилы вспоминали, что их служил протоиерей Илья. Священник неоднократно помогал партизанам, сообщая необходимые им сведения.

«Здесь был великолепный иконостас, высокий до самого неба, - рассказывает отец Владимир. - Но немцы разобрали иконостас и хотели увезти его в Германию, но довезли только до Риги. В Риге им было уже не до иконостаса, и там остался целый поезд с иконами, награбленными в Новгороде и Пскове. Любятовский иконостас вернули, но уже не в церковь. Древний праздничный чин иконостаса XV века поступил в 1948 году в Псковский музей-заповедник, где находится и в настоящее время.

После войны все было разрушено и сожжено, но храм сохранился. «Бомбили русские, а у них был точный план, где бомбить, а где - ничего не трогать, - объясняет отец Владимир. – Храмы, как правило, не трогали - все-таки люди были православные. Внизу в подклете спасались от бомбардировки русские и немки вповалку. Эта яма сохранилась там до сих пор».

Время шло, страна постепенно оправлялась от войны, рядом с церковью святого Николы в Любятово построили два дома, в одном поселился священник.

В 1973 году митрополит Псковский и Порховский Иоанн Разумов назначил настоятелем храма в Любятово 33-летнего Владимира Попова. Священник возобновил традицию крестных ходов, активно работал с приходом - Любятовская церковь была в числе 5 действующих храмов на территории Пскова (4 церкви и Троицкий собор).

С 1988 года в храме действует воскресная детская школа, с 1996 года поет хор Свято-Никольской Любятовской церкви, с 2003 — действует православная паломническая служба. В 2003 году возле Никольского храма силами прихода был построен небольшой мемориал в память о 200 замученных офицерах Русской армии.

Как добраться

ул. Любятовская, 2 (автобус №14, до остановки «Любятово»)

Тел.: (8112) 62-22-25, 62-39-96

E-mail: info@pskovlub.ru

Расписание богослужений

По субботам в 9:30 — Божественная литургия, в 17:30 — всенощное бдение.

По воскресеньям в 9:30 — Божественная литургия.

В дни двунадесятых и великих праздников:

В день праздника в 9:30 – Божественная литургия; Накануне вечером в 17:30 – всенощное бдение.

С актуальным расписанием богослужений можно ознакомиться на официальной странице храма во ВКонтакте https://vk.com/lubyatovskaya.