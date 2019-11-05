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Память о памятниках

В минувший выходной, 4 ноября, в нашем городе открылись две уличные выставки, продолжившие ряд мероприятий в рамках большого фестиваля искусств «Псков в истории православия в России». Одна из экспозиций, развернувшихся на пряслах Псковского Кремля, посвящена памятникам архитектуры, построенным псковскими зодчими в разных городах России. Другая выставка, разместившаяся на набережной, выше инсталляции «Россия начинается здесь», отразила в старых фотосвидетельствах утраченные храмы Пскова и области и то, что находится на их месте в наши дни.

След в истории

Дата выставки выбрана неслучайно: в День народного единства весьма кстати оказалось вспомнить и поговорить о культуре, истории и тех ценностях, которые поддерживали целостность государства и ощущение общности.

Некстати оказался, наверное, только дождь, зарядивший вчера в Пскове на весь день. Тем не менее - перепрыгивая и перешагивая лужи и ручейки, заполонившие дорожки в Кремле, первые гости необычных выставок говорили не о погоде, а об истории Пскова, известной и не очень, о том, насколько горожане знакомы с архитектурой своей Родины, о значимости православия в развитии страны и толерантности религий, о творческих планах на будущее. А еще - о том, как важно именно сейчас заниматься просвещением, возвращая людям забытые имена и памятники, составлявшие гордость страны еще несколько веков назад.

Миссия художественных, театральных и музыкальных событий православного фестиваля искусств «Псков в истории православия в России» - как раз просветительская. Творческие партнеры проекта - Псковский драматический театр им. А.С.Пушкина и «Лига молодежи Псковской области». Поддержку проекту оказывают Псковская епархия и министерство культуры РФ. Фестиваль стартовал в начале октября и уже успел привлечь к себе внимание культурного сообщества Пскова. Теперь он вышел на улицу, вовлекая в свое пространство все большее число людей - туристов, паломников, молодежи, обычных прохожих, спешащих на работу или прогуливающихся в выходной день по любимому городу.

«Я считаю, мы должны гордиться тем, что наши предки создавали такие замечательные архитектурные сооружения, храмы, стены, башни, - отметил главный художник Псковского драматического театра, заслуженный художник Российской Федерации Александр Стройло, открывая выставку «Псковичи - строители храмов в городах России». - Это первый шажок к пропаганде нашего прошлого. Нам есть чем гордиться, мы должны этим гордиться, должны рассказывать об этом не только приезжим, но и местным жителям, потому что часть их даже не подозревает, где и что строили псковичи».

И действительно, где только не строили наши земляки! Москва, Казань, Сергиев Посад, остров Свияжск... Через многие города России бежит-извивается псковский бегунок-поребрик. «Идея этой выставки очень важна не только для знакомства людей с историей отечественного зодчества, но и для понимания того, что в нашей стране православная культура была не точечной, а повсеместной, - подчеркивает художественный руководитель Псковского драматического театра Дмитрий Месхиев. - Это очень важно, как мне кажется. Думаю, эту выставку мы будем каждый год экспонировать и, возможно, обновлять и расширять».

Его идею поддерживают и представители Псковской епархии, и коллектив театра. Идей - масса, благо материал богатейший. Например, Александр Стройло предлагает укрупнить выставку не только за счет увеличения числа упоминаемых в экспозиции памятников архитектуры, но и за счет углубления содержания: каждому из объектов наследия можно посвятить отдельную тематическую выставку. Ведь среди памятников, построенных псковичами, - такие жемчужины древней архитектуры, как Благовещенский собор или Церковь Положения ризы Пресвятой Богородицы в Московском Кремле... Дмитрий Месхиев развивает идею в другом русле, предлагая не менее интересную тему - псковская иконопись в православных храмах России.

Все, что останется после

Из их кирпичей строили казармы в Черехе, скотные дворы, крестьянские дома - судьбы псковских храмов зачастую оказывались не менее трагичными, чем судьбы их настоятелей, расстрелянных, поруганных и изгнанных из родных мест. Вторая баннерная выставка «Утраченные псковские храмы», открывшаяся вчера на набережной Великой, посвящена этим немым свидетелям истории, оставшимся теперь лишь на редких архивных фотографиях.

Уникальные, монументальные и невероятно трогательные храмы еще в прошлом веке представляли собой градостроительную и духовную доминанту псковских городов и деревень. Сегодня на месте этих церквей в лучшем случае установлены памятные знаки, в худшем - царят запустение и тишина лесной глуши.

Важно подчеркнуть, что контраст «было - стало», на котором построена экспозиция, не несет в себе какой-то нравоучительной проблематики. Организаторы ставили перед собой задачу познакомить псковичей и гостей города с богатым архитектурным прошлым региона и, вероятно, в какой-то степени оправдать ее значимость в условиях современных споров о необходимости строительства новых храмов (старые бы сохранить!).

«Эту тематику мы тоже можем продолжать бесконечно, - говорит один из кураторов выставки Александр Стройло. - Утраченных храмов в Псковской области - не счесть числа. Про них, к сожалению, многие забывают, даже местные жители не помнят».

Своим мнением о значимости выставок, которые открылись в рамках православного фестиваля искусств «Псков в истории православия в России», поделился и представитель Псковской епархии - руководитель отдела Псковской епархии по координации и надзору за общеепархиальными проектами и грантами, настоятель храма апостолов Петра и Павла с буя протоиерей Дмитрий Куминов.

По словам священника, данные выставки отразили в себе не просто некие страницы истории или попытка возврата в прошлое, а то, что составляет подлинное сердце России. «Мы надеемся, что те, кто посетит эту выставку, почувствуют себя частицей великой славной державы», - подчеркнул протоиерей и добавил, что проект может и должен быть продолжен, с учетом тех идей, которые уже высказаны творческим коллективом Псковского драмтеатра.

Баннерные выставки будут экспонироваться в Псковском Кремле и на набережной Великой как минимум месяц. Не исключено, что предложение вновь выставить их с наступлением весны и в дальнейшем регулярно обновлять к началу туристического сезона, будет благосклонно воспринято всеми заинтересованными сторонами, включая псковских чиновников и музейщиков. Возможно, найдет поддержку и мысль о том, что географию подобных экспозиций стоит расширять, вовлекая в творческое пространство и другие площадки города, расположенные не только в центре.

Чем больше псковичей включится в процесс сохранения памяти о памятниках - тем лучше, ведь давно сказано: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего».

Елена Никитина

Фото: Андрей Кокшаров