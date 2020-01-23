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«Поклонный крест»: проект Псковской епархии к 75-летию Великой Победы объединит молодежь, благочиния и общественников в увековечении памяти павших

10.02.2020 11:22|ПсковКомментариев: 0

Более 12000 воинских захоронений на территории 51 государства: на сегодня, по данным МИД РФ, около 4 млн российских и советских воинов покоятся в земле за рубежом. Многие мемориалы времен Великой Отечественной войны расположены в Прибалтике - государствах, сопредельных Псковской области. Именно поэтому в нашем регионе уделяется пристальное внимание теме ухода за захоронениями бойцов, павших в борьбе с фашизмом в Эстонии, Латвии и Литве.

Как осуществляется в наши дни сложный диалог между политиками, чиновниками, общественниками и родственниками погибших, с какими сложностями сталкиваются активисты, занимающиеся благоустройством братских и одиночных могил советских воинов, а также что планируется сделать для увековечивания памяти героев в 2020 году: об этом и многом другом поговорили в преддверие Дня дипломатического работника участники круглого стола, прошедшего в штабе ОМД «Лига молодежи Псковской области» в минувшую пятницу.

Никто не забыт

Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне объявлен 2020 год. Масштабная программа по увековечению памяти погибших при защите Отечества реализуется сегодня на всех уровнях власти. Важная миссия при этом отводится деятельности министерства иностранных дел РФ, которая осуществляется в рамках соглашений и договоренностей с зарубежными странами по обеспечению должного ухода и благоустройства мемориальных захоронений павших советских воинов.

По словам и.о. руководителя территориального органа - представителя МИД РФ в Пскове Александра Иванова, «деятельность МИД России по реализации масштабного комплекса задач по сохранению памяти о героизме российских советских воинов, отдавших свои жизни при выполнении воинского долга за рубежом осуществляется в соответствии с ФЗ №4292 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» в тесном взаимодействии с Минобороны России. На МИД России законом возложена обязанность по разработке и реализации межгосударственных договоров, соглашений об обеспечении сохранности воинских захоронений на территории иностранных государств, установлению сведений о пропавших без вести при выполнении воинского долга за рубежом, учету и паспортизации воинских захоронений, согласованию вопросов их ремонта и благоустройства, а также о регулировании порядка посещения мест погребения родственниками погибших».

На данный момент МИД России заключены 16 межправительственных соглашений о взаимных финансовых обязательствах по уходу за воинскими захоронениями, отметил Александр Иванов. В рамках этих соглашений действуют межправительственные комиссии, проводятся регулярные консультации, формируются совместные планы работ и осуществляется мониторинг их реализации. Масштабным направлением военно-мемориальной работы загранпредставительств нашей страны, как рассказал Александр Иванов, является проведение мероприятий по установлению сведений о пропавших без вести при выполнении воинского долга на территории других государств. Такая деятельность ведется благодаря сотрудничеству с различными НКО, общественными объединениями, поисково-историческими клубами. Продолжается и планомерная работа по паспортизации захоронений, созданию базы данных, содержащей полную информацию обо всех воинских мемориалах, их местонахождении и состоянии. К настоящему моменту завершена паспортизация около половины всех имеющихся захоронений, установлены имена более 826000 погибших при исполнении воинского долга и погребенных на территории иностранных государств.

На волнах исторической памяти

В сложной работе по увековечению памяти погибших МИДу участвуют многочисленные общественные объединения России, которые из года в год организуют волонтерскую помощь на братских и одиночных могилах. Одним из партнеров по данному направлению в нашем регионе с 2016 года является ОМД «Лига молодежи Псковской области».

Десятки наших земляков - в основном это студенты ПсковГУ - отправляются летом в Прибалтику, чтобы принять участие в благоустройстве воинских захоронений в рамках миссии «На волнах исторической памяти». Кроме того, они знакомятся с местными традициями и обычаями, занимаются изучением иностранного языка, участвуют в культурной жизни и мастер-классах. Так проводятся в жизнь принципы народной дипломатии, одной из стратегических составляющих международных отношений. По сути, каждый участник подобных программ - своего рода дипломат, помогающий установлению дружеских контактов и взаимовыгодного сотрудничества между гражданами разных государств.

За эти годы «Лигой молодежи» накоплен значительный опыт в организации международных и региональных проектов, как, впрочем, и у других активных молодежных объединений Псковщины, существующих под эгидой Псковской епархии, ПсковГУ, Псковского городского молодежного центра.

Неслучайно в ходе обсуждения проблем нравственно-патриотического воспитания молодых людей, их объединения под эгидой Года памяти и славы постоянно из уст разных спикеров звучала мысль о необходимости объединения усилий и создании совместных проектов. По словам главы Управления общественных проектов и молодежной политики Псковской области Натальи Плявинской, уже идут переговоры о создании единого информационного ресурса, где была бы аккумулирована вся информация о мероприятиях для молодёжи.

«Зачастую даже финансирования не надо, надо просто объединить ресурсы, - подчеркнула чиновница. - Прошлый год был стартовый для Управления, было проведено много мероприятий и предпринято общих дел. Мы выступаем как координирующий и аккумулирующий всю информацию орган при главе региона Михаиле Ведерникове». Мысль о необходимости действовать сообща поддержали также представители ПГМЦ и ПсковГУ. 

От слов - к делу: на круглом столе были презентованы несколько проектов, которые являются наглядными примерами эффективности совместной работы нескольких участников, например, «Лиги молодежи Псковской области» и Псковской епархии.

«Поклонный крест»

Весной этого года на территории Пскова, Псковской области, а также Эстонии, Латвии и Литвы будет реализован масштабный проект «Поклонный крест», главная цель которого - привлечение молодых людей к историко-мемориальной деятельности, сопряженной с приобщением к православным ценностям, знакомством с традиционной русской культурой.

Проект будет реализовываться по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона трудами Псковской епархии и «Лиги молодежи». Благочиния Пскова, Псковского, Гдовского, Островского, Печорского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов объединят вокруг себя волонтеров - неравнодушных людей, причем не обязательно из числа прихожан, которые примут участие в благоустройстве воинских захоронений и прихрамовых территорий. Как сообщил руководитель Отдела общеепархиальных программ и проектов протоиерей Дмитрий Куминов, внимание волонтеров будет сосредоточено на тех мемориалах, которые в последнее время оказались незаслуженно забытыми.

Также во всех районах, а также на территории стран Прибалтики будут установлены поклонные кресты в память о погибших в Великой Отечественной войне - где именно, решат участники общественного обсуждения, открытого для всех активных жителей региона.

По словам председателя движения «Лига молодежи Псковской области» Константина Белова, в своей основе данный проект представляет собой комплексную программу духовно-нравственного и патриотического воспитания молодого поколения региона. Среди священников Псковской епархии есть ветераны, которые могут передать память о далеких годах борьбы с захватчиками, поделиться своими знаниями и умениями, рассказать о ценностях, которые помогли воинам выстоять в тяжелейших схватках с противником.

Для участников проекта благочиния подготовят культурную программу и трапезу, за которой можно будет обсудить все те вопросы, которые сегодня молодежь стремится задать сообществу священников в поисках истины. Как подчеркнул директор фонда «Собор попечителей памяти Великой Победы» Юрий Зобнин, принципиально важна православная составляющая проекта: благодаря ей участники миссии «Поклонный крест», возможно, откроют для себя совершенно новые, незнакомые прежде духовные горизонты. 

Познакомившись с проектом, Александр Иванов отметил его значимость для региона, а заместитель директора Молодёжного центра Олеся Назарой предложила свою помощь в организации проекта и привлечении обширной молодежной аудитории.

Подводя итоги круглого стола, и.о. руководителя территориального органа - представитель МИД РФ в Пскове Александр Иванов выразил благодарность участникам, собравшимся для интересного плодотворного диалога.

«Данное мероприятие показало, что в Псковской области есть люди, которые знают, куда необходимо двигаться, активно занимаются общественной работой и делают это с интересом, внутренним огоньком, помогая нам, дипломатам, в деле сохранения памяти павших в Великой Отечественной войне», - подчеркнул он и вручил Константину Белову благодарственное письмо от имени Представительства МИД России в Пскове за организацию круглого стола и деятельность по благоустройству захоронений, в которой в этом году примет самое действенное участие и Псковская епархия.

Елена Никитина

Теги: #РПЦ #Поклонный крест #Лига молодежи Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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Лента новостей
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