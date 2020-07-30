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Научись играть на гитаре: молодежный центр «Троицкий»

02.08.2020 19:17|ПсковКомментариев: 0

Фото здесь и далее - Лев Савинов

Пение птиц, голоса детей, треск костра, шум леса, гитарные переборы и Shine on you crazy Diamond со сцены, - все слилось в общий музыкальный фон: деревня Митковицы, что на полпути от Изборска в Печоры, на несколько дней превратилась в open-air площадку для выступлений начинающих псковских артистов и маститых музыкантов, известных не только на российской, н и на мировой рок- и джаз-сцене. Концерты, которые прошли здесь в последние дни июля, стали результатом уникального проекта «Добровольцы культуры», который реализуется молодёжным центром «Троицкий» на средства президентского гранта в этом году.

Как музыка связала, на первый взгляд, далёких друг от друга людей, можно ли найти вдохновение в псковской провинции и как выйти на сцену из домашнего сумрака, - читайте в нашем репортаже.

«Город золотой»

Где лучше всего провести это лето? Для юной жительницы Мурманска Насти ответ на вопрос был очевиден - конечно, в Псковской области. В прошлом году она побывала у нас благодаря проекту волонтёры культуры и влюбилась в красоту нашей земли, прониклась отзывчивостью и мудростью братии Псково-Печерского монастыря: её теперь хлебом не корми - дай потрудиться у о.Арсения на огороде, в садах. Она и крестилась в прошлый свой приезд, настолько в душу оказался приезд на Псковщину.

В разговоре Настя признается, что её привлекает дружеская атмосфера, которую она оценила, будучи волонтёром. Именно по этому духу она очень скучает у себя на родине - чтобы как-то вернуть его, раз в месяц с ребятами из Волгограда даже монтирует ностальгические волонтерские видео. Вот и сейчас, перед концертом, удивляется: вроде бы знакомых здесь всего несколько человек, но ощущение такое, будто она оказалась в большой семье.

От концерта она ожидает тепла во всех смыслах этого слова - переменчивая наша погода пока раздумывает, зарядить дождём или проглянуть солнцем, так что согреваться можно будет пледами, ароматным местным чаем на травах и дружеским словом. А ещё танцами - почему бы нет?

Настя и сама человек музыкальный, по крайней мере, на двух волонтерских сменах приняла участие в трех концертах. Песни пели разные, но в основном - старую добрую классику, в которой место есть и для «города золотого» БГ, и для «Аллилуйя».

По словам девушки, в её родном городе молодёжь слушает другую музыку, классика, даже роковая, - это удел, скорее, старшего поколения. «Мне кажется, надо сюда немного наших, северных ребят, - делится она своими ощущениями. - Современная молодежь, мне кажется, закрепощенная, спрятанная в себе, люди не показывают себя такими, какие они есть на самом деле. Показать себя они могут в интернете. При этом многие, например,  скрывают свои плей-листы в соцсетях от сверстников, потому что боятся: вдруг ровесники посмеются над твоим выбором? Я приезжаю сюда, и я этого не вижу - нет этих стен, барьеров, ты можешь общаться с людьми на одном языке, и вы понимаете друг друга, независимо от возраста, интересов у вас найдется общая тема, вы поговорите, и никто не будет этого стесняться , замыкаться. Это мне близко, это мне нравится».

Фото: Лев Савинов

Вдохновение крыш

Наверное, больше всех волнуются перед концертом начинающие артисты. А, нет, показалось: вот, например, лидер группы «Ватага» Владислав Афанасьев - спокоен, уверен в себе и в том, что делает он и его коллектив, образовавшийся, кстати, именно на благотворной почве проекта «Добровольцы культуры».

«Ватага» - наше рабочее название, - объясняет Влад. - Мы просто с самого начала были разбойниками, ватажниками - так называли в средневековье разбойников. Вот и мы не по правилам существуем. Играем поп-рок, легкую музыку, сейчас пишем свои песни».

А начинали, как все: с бренчания на гитаре во дворах. Тогда играли все подряд - от «Белых роз» до «Все идет по плану». Все началось и закрутилось, когда ребята узнали о существовании в Печорах творческого клуба «Феникс», благодаря которой у подростков появился шанс заниматься музыкой на более серьезном уровне. «Мы пришли первый раз туда, - вспоминает Влад, - увидели барабаны, электрогитары, подумали – у кого что ближе к душе лежит. Я сразу электрогитару взял в руки, Костя Герасимов - бас, а мой брат Андрей сел за барабан и понял, что это его. Сейчас мы репетируем в пространстве «Лампе» в Доме причта Троицкого собора, раз в неделю обязательно собираемся».

У молодой группы, как и положено, - амбициозные планы. Как минимум - прославиться и стать звездами. Ребята пишут авторские песни, которые, как они надеются, своими глубокими жизненными темами, затронут слушателей. Сейчас они пока только сыгрываются, а дальше планируют записать альбом на профессиональной студии. Спрашиваю, что вдохновляет. Влад улыбается: «Звезды. Я на крыше своей пятиэтажки сажусь и просто обдумываю, что в голову приходит. Звезды вдохновляют».

Живой концерт в Митковицах для «Ватаги» - не первый, музыканты уже выступали на байк-тусовках. Однако нынешний опыт очень ценен, по словам лидера группы. «Во-первых, мы с другими музыкантами общаемся, перенимаем опыт, - объясняет он. - Во-вторых, здесь собираются все знакомые, много друзей - не так часто мы собираемся».

Как говорит Влад, за последние годы Псков с точки зрения музыки «разошелся»: групп очень много, при желании можно всегда найти, где выступить или проводить репетиции. Главное - не сидеть дома один на один с гитарой, искать единомышленников и плотно заниматься музыкой - не только осваивать инструмент, но и изучать теорию музыки - она нужна всегда, уверен начинающий рокер. «Я думаю, тем, кто пока не может включиться в музыкальное движение, надо найти такие же клубы, как в Доме причта или «Феникс», заниматься, перенимать опыт и развиваться».

Исповедь тамплиера

Главный куратор проекта «Добровольцы культуры», идейный вдохновитель и двигатель музыкального прогресса в отдельно взятом Доме причта - иеромонах Анастасий. Он рассказывает, как приобретали инструменты, как договаривались о репетициях, как налаживали онлайн-трансляции. Если обозначить все это одним словом, то получилось все - «чудом». Действительно, чуть ли не все было против «Добровольцев», главная, конечно, причина - карантин, вызванный коронавирусом. Пандемия поставила под угрозу все планы.

Однако сумели подстроиться под новые условия, перешли в дистанционный режим работы, а в июне, когда карантинные ограничения ослабли, начали собираться, знакомиться, общаться с молодыми музыкантами. Результат - три новые группы, которые образовались на проекте. Это «Ватага», о которой мы уже рассказали, «девчачья» группа, которую можно будет услышать на сентябрьском концерте, а также No mercy (лидер коллектива - Ефрем Казимир). Последняя группа - завзятые металлисты. Отец Анастасий признается, что поначалу было боязно за них - думали, что они недисциплинированные, а оказалось - нет людей более организованных, чем музыканты-металлисты, они подолгу работают над своей музыкой, к выбору репертуара отнеслись серьезно. Хитом обещает стать «Исповедь тамплиера» - композиция о рыцаре, отправившемся в крестовый поход и позже раскаявшемся в своих поступках.

Впрочем, все начинающие музыканты оказались ответственными и талантливыми: за месяц ударных репетиций они «доигрались» до того, чтобы по несколько песен представить на концертных выступлениях. Кто знает, может, в ближайшее время, действительно, они смогут записать диск, который разойдется миллионными тиражами по всей стране и за ее пределы?

«Мы выполнили главную задачу: собрали ребят, помогли им стартануть, дали точку для репетиций и что немаловажно, помогли им с качественными фото и видео, - рассказывает отец Анастасий. - Каждый номер станет, по сути, их первым клипом. Растет их авторитет в глазах друзей, вдохновение появляется, они чувствуют адреналин выступления на сцене, обмен энергией с людьми».

Еще один немаловажный штрих в общем представлении о проекте: благодаря разнообразным формам живого общения, принятым здесь, молодежная тусовка «размыкается» людьми старшего поколения, которые имеют большой жизненный опыт и знают, что такое музыка, не понаслышке. «Они помогают ребятам задаться теми вопросами, которые прежде, возможно, у них не возникали, - продолжает отец Анастасий. - Это очень ценно. В хорошей атмосфере Дома причта Троицкого собора много людей порядочных, глубоких. Для ребят это возможность поделиться своими сокровенными переживаниями, мыслями, задать вопросы. Среда общения - это очень важно».

Музыка общения

Среди опытных музыкантов, которые присоединились к проекту, есть не только псковичи, но и артисты, завоевавшие сценическое признание всероссийского и мирового масштаба.

По словам отца Анастасия, в Пскове живет очень много интересных людей, которых связывает дружба с известными творческими фигурами, - благодаря им и удается приглашать к нам звезд.

Например, в прошлом онлайн-концерте принял участие Олег Шавкунов (Шар), который 17 лет играл в «Аквариуме». А друг Александра Бушуева, который продюсировал ДДТ и дружит с Владимиром Кузьминым, пригласил в гости к псковским начинающим музыкантам одного из самых известных бас-гитаристов России Антона Горбунова и аккордеониста Александра Ежова из Петербурга, который играл с группой «Ленинград».

Кстати, как объясняет Антон Горбунов, для него было честью принять приглашение добрых людей. «Вся наша жизнь - это общение, не важно - играем мы или просто разговариваем, - отвечает он на мой вопрос о том, почему согласился приехать в далекие Митковицы. - Мы общаемся, обмениваемся энергией, вибрациями. Это очень важно. Музыка  - это тоже общение, я всегда за любой кипеж в этом в хорошем смысле слова. Когда что-то происходит - я только за. Мне все нравится. Холодновато, правда, пока. Но классно: природа, чистый воздух».

В раскованной свободной обстановке псковская молодежь смогла пообщаться с басистом с мировым именем. «Не надо делать из них музыкантов, пусть они просто играют музыку с удовольствием, - высказал свое мнение Антон Горбунов. - Кто-то будет музыкантом, кто-то нет - необязательно чтобы это стало профессией. Музыка очень способствует развитию человека. В этом и заключается смысл нашего с ними общения. Мы обмениваемся этим. Хотят они послушать и взять для себя что-то - возьмут, не хотят, дурака поваляют - это тоже нормально, никто не против».

По словам Антона, профессия музыканта - очень тяжелый и зачастую неблагодарный труд, к которому надо быть готовым. На нашу просьбу дать несколько советов псковским будущим звездам, он ответил: «Чтобы стать артистом, надо, в первую очередь, научиться контачить и ладить с этим миром крепко. Даже не важно, хорошо он играет или не очень, главное - вживиться в пространство, потому что без этого он может сидеть дома и играть, ролики снимать минутные, не более. Важно контактировать. Нас просто развели на составляющие элементы, на общение по смартфону... А вживую редко стали собираться. Это плохо на самом деле. Вот мы общаемся, солнце вышло из-за туч, мы получаем положительные эмоции друг от друга. Из всего этого и рождается музыка».

***

Планируется, что в финале проекта (если, конечно, не помешают объективные обстоятельства) исполнители, которые принимали участие в онлайн-выступлениях, проведут в центральных парках Пскова несколько концертов в сентябре-октябре. Жители города смогут услышать и вновь образованные группы, и псковских признанных музыкантов, и артистов из Москвы и Санкт-Петербурга.

Нам остается напомнить, что каждый концерт проекта «Добровольцы культуры» - благотворительный. Вы можете поддержать как нуждающихся жителей Псковской области, так и самим молодым музыкантам, перечислив посильную помощь на номера карт Сбербанка.

Нуждающимся: 4817760335848556 (Сбер)

Исполнителям: 4817760337814572 (Сбер)

Источник: Псковская Лента Новостей
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