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Псковичам предлагают стать волонтёрами в городской больнице

Служба милосердия православного прихода храма святителя Луки архиепископа Крымского в сотрудничестве с Псковской городской клинической больницей работает пять месяцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель проекта Лариса Рекун.

Фото: Лариса Рекун

Работа службы милосердия в рамках проекта «Не держите сердце за пазухой!» получила второй раз поддержку фонда президентских грантов. 31 июля заканчивается первый этап этого проекта, а с 1 августа стартует второй.

Руководитель проекта Лариса Рекун рассказала, что служба милосердия направлена, в первую очередь, на помощь тяжелобольным, маломобильным людям с дефицитом самообслуживания. Цель их помощи - повышение качества жизни этих людей.

В бесплатной службе милосердия сейчас задействованы десять сестёр и три брата милосердия. Помощь они осуществляют в Псковской городской клинической больнице и на дому у больных. Сёстры милосердия многократно посещают тяжелобольных пациентов в больнице и оказывают, дополнительно к медицинскому персоналу, необходимую помощь больным.

Часто они сопровождают больных из больницы домой, там продолжают надомный долгосрочный уход за тяжелобольными.

«Они заботятся не только о самих подопечных, но и берут на себя дополнительно социально-бытовую, моральную и духовную поддержку. Окружают их заботой и вниманием. Обеспечение всеобъемлющей помощи больному от одного лица ведёт к прочным отношениям между подопечными и волонтёрами, облегчает жизнь и повышает качество жизни этих людей. Итогом их работы первого этапа стало, что в службе милосердия нуждаются тяжелобольные. Эта служба имеет право существования, и её работа будет продолжена дальше», - отметили представители проекта.

Все желающие могут присоединится к службе милосердия и стать волонтёром для тяжелобольных. Подробности можно узнать в группе проекта в социальной сети «ВКонтакте».