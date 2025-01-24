Церковь / Из первых уст

«Пастырь»: Может ли святая вода помочь в очищении души? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Пастырь», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 24 января.

В минувшее воскресенье Русская православная церковь отмечала Крещение Господне или Богоявление. В этот день в храмах принято освещать воду. Есть и народные обычаи, связанные с купанием в ледяной воде. Весь праздник Крещения наполнен символикой освящения, очищения. Что вызывает в нас желание очиститься? Способен ли глоток святой воды помочь в очищении души? На эти темы рассуждал священник Артемий Лутченко, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора.

Напомним, «Пастырь» — программа, в которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций.