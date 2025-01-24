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«Пастырь»: О роли и просветительской деятельности Кирилла и Мефодия. ВИДЕО

23.05.2025 11:07|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Пастырь», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 23 мая. 

В преддверии Дня памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, который отмечается 24 мая, священник Антоний Афанасьев, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова, рассказал о житии святых, их роли и просветительской деятельности.

Напомним, «Пастырь»  программа, в которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций.

Источник: Псковская Лента Новостей
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