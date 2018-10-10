Культура

Фольклорный фестиваль «Золотые родники» соберет в Пскове более 200 участников из России, Прибалтики и Молдовы

Ежегодный международный фольклорный фестиваль «Золотые родники» пройдет в Пскове с 26 по 27 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в нем примут участие фольклорные коллективы из Ленинградской, Новгородской, Псковской и Тверской областей, Белоруссии, Латвии, Эстонии и Молдовы. Ожидается более 200 участников.

Фестиваль откроет круглый стол по теме «Зимние календарные праздники» в рамках культурно-этнографической акции «Сохраним для псковичей народные традиции». Методисты, фольклористы и специалисты по традиционной народной культуре из разных районов Псковской области познакомят коллег со своими исследованиями.

Также состоится молодежная вечерка «Льняные посиделки» и пройдут мастер-классы по декоративно-прикладномуискусству «Умелые руки».

Завершится фестивальная программа гала-концертом «От сердца к сердцу», в котором выступят творческие коллективы их разных стран на русском, белорусском, сетоском, эстонском и латышском языках.

Фестиваль пройдет на двух площадках: в камерном зале Псковского областного центра народного творчества и Городком культурном центре.

«Золотые родники» проводятся в Псковской области с 2000 года. Организатором фестиваля выступает Псковский областной центр народного творчества при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. По данным аналитического агентства «ТурСтат», фестиваль «Золотые родники» вошел в топ-10 лучших фестивалей России в октябре-ноябре 2017 года.