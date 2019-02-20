Культура

Икона «Встреча праведных Иоакима и Анны у Золотых ворот» вернулась в Псковский музей

Икона стала экспонатом на выставке одного шедевра в Музее русской иконы в Москве, которая проходила с 20 сентября 2018 года по 20 февраля 2019 года, сообщается в официальном аккаунте Псковского музея в соцсети Instagram.



Выставка в Музее русской иконы – первая широкая демонстрация выдающегося памятника, до этого ни разу не выставлявшегося за пределами Псковского музея. Икона «Встреча праведных Иоакима и Анны у Золотых ворот» написана во второй четверти XVI века в период активных художественных контактов Москвы и Пскова в годы правления Ивана Грозного. На протяжении четырех столетий образ неоднократно подвергался грубым ремонтам и поновлениям, так что к началу XX века истинную живопись XVI столетия скрывали многочисленные записи и слой потемневшей олифы.

В Псковский музей икона поступила после революции, до 1935 года, а в середине ХХ века претерпела целый ряд перемещений. По документам доподлинно известно, что во время войны она была вывезена немцами вместе с другими ценностями, и в 1944 году находилась на складе Главной рабочей группы «Остланд» в Риге. Затем памятник был переправлен в замок Кольмберг в Баварии (1944-45 годы), а позже на базу перемещенных культурных ценностей в Мюнхене (1945-46 годы). После войны «Встреча праведных Иоакима и Анны у Золотых ворот» возвращалась на родину в эшелоне, отправленном из Мюнхена в Новгород, и уже здесь, в Новгороде, оказалась среди 150 икон, чью принадлежность Псковскому музею удалось установить не сразу, а лишь в 1955 году, благодаря работе по атрибуции, проведенной известным реставратором и искусствоведом Н.Н. Померанцевым.

С середины 1950-х годов памятник находился в запасниках Псковского музея, а в 1991 году началась его реставрация, которую на протяжении 25 лет вели сотрудники музея Наталья Ткачева и Михаил Владыкин. Публике вновь открытая икона была впервые представлена в 2016 году. С этого времени она находилась в экспозиции Псковского музея.

Вернувшаяся икона займет свое место в новой экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова», которая откроется для посетителей в марте 2019 года.