Культура

В невельском кинотеатре прошла «Открытая премьера» лучших короткометражных мультфильмов

Районный кинозал «Культура и Досуг» города Невель пригласил всех любителей мультфильмов на просмотр лучших детских короткометражек. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в отделе кинопроката областной Театрально-концертной дирекции.

Мероприятие прошло в рамках открытого российского Фестиваля анимационного кино «Открытая премьера».

В киноотделе рассказали, что дети с радостью посмотрели программы мультфестиваля и даже почувствовали себя членами конкурсного жюри, проголосовав за понравившийся им мультфильм.

Заведующий киноотделом ТКД Евгений Левкович отметил, что такое мероприятие - отличная возможность порадовать как малышей, так и ребят постарше.

«В фестивальной программе кинотеатра - шесть анимационных альманахов для разных возрастных категорий. Все программы комфортны для ребенка: 50 минут - это идеально, они не успевают заскучать и «заёрзаться» как на полуторачасовых мультиках. Следить за сюжетом полнометражного мультфильма в таком возрасте сложно» - добавил он.

«Считаю, что на экране кинозалов региональной киносети всегда должны быть проекты для самых маленьких зрителей. Мое мнение разделяют и руководители кинозалов, поэтому еще в прошлом году на базе районных ДК нами были созданы и успешно работают детские киноклубы, в репертуаре которых мультфильмы без возрастных ограничений. Дирекция уже два года успешно оказывает услуги по проведению кинопоказов в районах. Могу отметить, что все наши коллеги – сотрудники районных кинотеатров – всегда очень трепетно относятся к детям, потому как они самые преданные зрители» - рассказал Евгений Левкович.

В этом году победителем невельчане единогласно выбрали мультфильм «Помощники» из детского мультсериала «Ладушки». Мультфильм набрал больше всего положительных отзывов. Второе и третье место заняли семейная анимация «Я сам!» (Сериал «Дракоша-Тоша») и «Девичник» (Сериал «Барбоскины») соответственно.

Результаты уйдут в оргкомитет фестиваля, и будут учтены во всеобщем голосовании. Картина, которая наберет самое большое количество голосов, получит специальный приз Фестиваля на торжественной церемонии его закрытия 17 марта.

Директор муниципального учреждения «Культура и Досуг» Зинаида Михайлова рассказала, что мероприятие прошло отлично, детям понравилось. «Понравилась сама атмосфера, большой экран, эмоции детей, которые успели перезнакомиться между собой и поделиться впечатлениями. У родителей тоже общее впечатление от просмотра положительное. Поход с ребёнком в кино - хорошее мероприятие, радостные детские эмоции очень ценны, мы всегда рады зрителю, особенно детям», - добавила директор РДК.

Отметим, что фестиваль «Открытая премьера» проходит каждую весну и известен без исключения всем, кто работает в индустрии мультфильмов. Ежегодно профессионалы анимации и студенты профильных учебных заведений собираются на площадке форума, чтобы показать свои новейшие работы соратникам по «мультцеху». Ведь показ в конкурсной программе фестиваля – уже шаг к победе и профессиональное признание фильма.