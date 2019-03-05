Культура

Крым, который так любил Пушкин, откроют сегодня для посетителей «Михайловского»

Сегодня, в рамках празднования 97-летия со дня образования Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», в Пушкинских Горах открывается выставка живописных и графических работ молодой художницы, студентки Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Анастасии Жуниной.

Анастасия Жунина. Балаклава (бумага, акварель, пастель). Репродукция выставочной работы предоставлена музеем-заповедником «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в экспозицию, развернутую в заповедном Научно-культурном центре (бульв. Гейченко, 1), включили 32 этюда, выполненных в дни традиционной художественной практики, которую студенты «Репинки» по окончании второго курса проводят в Крыму. Так же, как и в Святогорье, где проходит практика первокурсников, они пишут там пейзажи, которые, кажется, не меняются сотни лет и которые, как и михайловские рощи, видел и любил Пушкин. Так два столь не похожих друг на дружку российских «места силы» перекликаются, «аукаются» - своим первым поэтом, жившим два века назад, и новыми, молодыми и сильными талантами. Не случайно поэтому названием выставки в Пушкинском Заповеднике стала строка из «Отрывков из путешествия Онегина» - «Прекрасны вы, брега Тавриды…».

Анастасия Жунина. Херсонес (бумага, масло). Репродукция выставочной работы предоставлена музеем-заповедником «Михайловское».

В музее отметили также, что в этюдах Анастасии Жуниной можно ощутить «…отзвуки целого ряда художественных направлений искусства последней трети XIX - первой половины ХХ века: импрессионизм, постимпрессионизм, фовизм». Интересны эти работы и как образец поиска молодым художником собственного пути в искусстве.

Анастасия Жунина. Вечерний зной (бумага, акварель). Репродукция выставочной работы предоставлена музеем-заповедником «Михайловское».

Напомним, что 17 марта - не только день рождения Пушкинского Заповедника. На эти дни приходится годовщина Общекрымского референдума, провозглашения независимой Республики Крым (17 марта 2014 года) и воссоединения Крыма с Россией.