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Культура

На восстановление Порховской крепости потратят 144 миллиона рублей

22.04.2019 14:31|ПсковКомментариев: 0

В городе Порхове займутся реставрацией ансамбля Порховской крепости, основанной Александром Невским, сообщает RosTender.info.

По заказу Северно-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации планируется восстановить и законсервировать Никольскую башню с колокольней и воротами, Среднюю башню, Псковскую башню с караульней, Псковскими и Водяными воротами, а также Малую башню, прясло и прясло крепостной стены на всем ее протяжении.

Из федерального бюджета на эти цели направят 144 млн рублей. Объявлен тендер по выбору подрядчика для выполнения реставрационных работ. Заявки от участников принимаются до 21 мая, а итоги планируют подвести 30 мая. Как ожидается, восстановление Порховской крепости займет более года, она откроется после реставрации в 2020 году.

Деревянная крепость на берегу реки Шелони была построена в 13 веке новгородским князем Александром Ярославовичем (впоследствии названого Невским) для защиты водного пути по Шелони. В конце 14 века на расстоянии километра от старой крепости поставили новую, каменную, которая сохранилась до нашего времени.

Теги: #Порховский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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