Культура

Начался прием заявок на участие в фестивале исторической поэзии «Словенское поле - 2019»

По сложившейся традиции фестиваль «Словенское поле - 2019» проводится в последние выходные июля.

Однако, начиная с 2016 года, к двум выходным фестивальным дням прибавилась еще экскурсионная пятница. Таким образом, в 2019 году фестиваль пройдет 26-28 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Псковского союза писателей.

Основные места проведения фестивальных мероприятий определены в положении о фестивале.

Подробная программа будет опубликована на Псковском литературном портале не позднее 1 июля.

Фестиваль «Словенское поле» проводится в девятый раз. Впервые он собрал поэтов в 2008 году, когда авторы и издатели московского литературного журнала «Поэзия. 21 век» предложили организовать поэтический праздник на Псковской земле. Участниками фестиваля 2008 года стали восемь поэтов - авторы журнала «Поэзия. 21 век» и псковские литераторы.

Свое второе рождение фестиваль обрел в 2012 году, в год празднования 1150-летия Российской государственности, становление которой напрямую связанно с Изборском. Именно тогда он впервые проводился как фестиваль исторической поэзии. С 2013 года в рамках фестиваля «Словенское поле» организован одноименный поэтический конкурс.

Конкурс включает три номинации:

«Открытая номинация» – для всех участников, за исключением авторов, участвующих в номинации «Профи»;

номинация «Профи» – для профессиональных авторов, в том числе членов литературных объединений и союзов;

номинация «Словенские ключи» – для молодых поэтов (от 16 до 27 лет).

Фестиваль «Словенское поле - 2019» проводится Псковским региональным отделением Союза писателей России, при поддержке государственного комитета Псковской области по культуре и государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск».

В 2019 году кроме конкурса исторической поэзии «Словенское поле», в рамках фестиваля организован конкурс «Стихи об Изборске», посвященном 55-летию музея-заповедника «Изборск».

По итогам фестиваля «Словенское поле - 2019» планируется издание сборника, в который войдут произведения победителей конкурса и избранные стихи участников фестиваля.

Подробная информация о фестивале «Словенское поле» здесь.