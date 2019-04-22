Культура

Храм в Мелетово ждет комплексная реставрация

В церкви Успения Пресвятой Богородицы в селе Мелетово Псковского района пройдут комплексные ремонтно-реставрационные работы. Конкурс на определение подрядной организации объявлен на официальном портале Единой информационной системы в сфере закупок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Заказчиком работ выступила Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации. Начальная максимальная цена контракта составляет более 40,6 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета.

Деньги будут направлены на противоаварийные работы стен притвора и предела, на ремонт кровли, реставрацию фасада, крестов, куполов, устройство полов, а также приспособление объекта культурного наследия для музейного использования с устройством сетей внутренней связи, благоустройством территории.

Вопросом сохранения уникального памятника псковской монументальной живописи 1462 года, который находится в аварийном состоянии, губернатор Псковской области Михаил Ведерников занимается с момента приезда в регион. Именно по его договоренности с министерством культуры РФ, начиная с 2017 года, на объекте проведены противоаварийные работы по укреплению стенной живописи. Заявка региона на масштабные ремонтно-реставрационные работы также была одобрена после переговоров главы региона с Минкультом.

Ранее Псковский музей-заповедник разработал концепцию сохранения и развития объекта культурного наследия как музейно-туристского комплекса. Также областные власти ведут работу с инвесторами по обустройству зоны приема.

Сотрудники Псковского музея-заповедника еженедельно осуществляют мониторинг состояния фресковой живописи, внешних и внутренних архитектурно-конструктивных элементов памятника. Сейчас посещение памятника туристами строго регламентировано и осуществляется только по предварительной записи при соответствующих температурно-влажностныхусловиях.