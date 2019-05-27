Культура

Центральная городская библиотека Пскова подвела итоги акции «#ПушкинChallenge»

К 220-летнему юбилею Александра Сергеевича Пушкина и Дню русского языка в библиотеке предложили читателям принять участие в необычной акции. «Challenge» переводится с английского «вызов». Суть проекта – записать на видео любые эпиграммы поэта, которых он написал множество как на врагов, так и на друзей, и разместить их в группе Вконтакте «Время читать. ЦГБ г. Псков».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, участники своеобразного поэтического марафона передавали друг другу «эстафетные палочки» в виде пушкинских эпиграмм, «бросали вызов» последующим чтецам. В акции приняли участие чиновники и студенты, художники и рабочие, журналисты и архитекторы, писатели и путешественники, иностранцы и граждане России, юные и зрелые псковичи.

«Цель нашей акции – привлечь внимание к такому интересному жанру, как эпиграмма, в чем Александр Сергеевич был большим мастером! Желчные, едкие, но ужасно смешные эпиграммы Пушкина приклеивались к объекту насмешек мгновенно. Их запоминали, пересказывали друг другу и через пару дней уже все хохотали над очередной жертвой остроумия поэта», - рассказали организаторы.

Напомним, что слово «эпиграмма» греческого происхождения и означает «надпись». Во времена Пушкина, да и в наше время, эпиграммой считается небольшое сатирическое стихотворение, высмеивающее какое-либо лицо или общественное явление.

Посмотреть все ролики акции «#ПушкинChallenge» вы можете, пройдя по ссылке.