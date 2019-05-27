Культура

Стала известна программа 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени

Стала известна программа проведения 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в Пскове с 27 по 30 июня 2019 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Так, в рамках Ганзейских дней пройдет целый ряд мероприятий, который объединит жителей десятков европейских и российских городов Ганзейского союза: Ганзейский форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу», Международные кинофестиваль «Западные ворота», фестиваль клубов исторической реконструкции, мультимедийный фестиваль фотохудожников «Цвет белой стены», хоровой праздник и многие другие.

Для участия в Международных Ганзейских днях в Пскове зарегистрировались делегации из 88 городов Ганзейского союза, в общей сложности 1600 человек.

В 2014 году президентом Российской Федерации Владимиром Путиным издан указ о проведении Международных Ганзейских дней Нового времени. На сегодняшний день Ганзейское сообщество является крупнейшим общественным объединением в Европе. В настоящее время в Ганзейский союз входят около 190 городов из 16 стран Европы, в том числе 14 российских городов, одним из которых является Псков.

Программа проведения мероприятий XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в городе Пскове