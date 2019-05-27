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Культура

Стала известна программа 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени

10.06.2019 17:23|ПсковКомментариев: 0

Стала известна программа проведения 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в Пскове с 27 по 30 июня 2019 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации. 

Так, в рамках Ганзейских дней пройдет целый ряд мероприятий, который объединит жителей десятков европейских и российских городов Ганзейского союза: Ганзейский форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу», Международные кинофестиваль «Западные ворота», фестиваль клубов исторической реконструкции, мультимедийный фестиваль фотохудожников «Цвет белой стены», хоровой праздник и многие другие.

Для участия в Международных Ганзейских днях в Пскове зарегистрировались делегации из 88 городов Ганзейского союза, в общей сложности 1600 человек.

В 2014 году президентом Российской Федерации Владимиром Путиным издан указ о проведении Международных Ганзейских дней Нового времени. На сегодняшний день Ганзейское сообщество является крупнейшим общественным объединением в Европе. В настоящее время в Ганзейский союз входят около 190 городов из 16 стран Европы, в том числе 14 российских городов, одним из которых является Псков.

Программа проведения мероприятий XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в городе Пскове

27 июня (четверг)

15.00 – 15.30

Протокольная часть церемонии открытия XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени (Псковский Кремль)

15.30 – 17.00

Открытие Международного Хорового праздника. Выступление Детского хора России, зарубежного сводного детского хора, Российского национального молодежного симфонического оркестра (Псковский Кремль)

16.00 – 22.00

Работа Международного кинофестиваля «Западные ворота» (Кинотеатр «Смена»)

18.00 – 22.00

Праздничная программа для гостей и жителей города (Октябрьская площадь)

28 июня (пятница)

10.00 - 10.30

Открытие выставки работ участников Международного пленэра (Выставочный зал, ул. Ленина, д. 1)

10.00 -20.00

Открытие и работа Международного фестиваля клубов исторической реконструкции (Финский парк, Набережная реки Великой)

10.00 – 22.00

Работа Международного кинофестиваля «Западные ворота» (Кинотеатр «Смена»)

11.00 – 11.15

Церемония открытия Ганзейского рынка (Октябрьская площадь)

11.00 – 20.00

Работа Ганзейского рынка

11.00 – 20.00

Проведение открытой творческой лаборатории мастеров декоративно-прикладного искусства и народного художественного творчества Ганзейских городов «Ганза: традиции и современность» (Октябрьская площадь)

11.00 – 12.00

Открытие Международной ремесленной ярмарки «Город мастеров» (Набережные рек Великой и Псковы)

14.00 - 15.30

Открытие Ганзейского форума приграничного сотрудничества «Путь навстречу» (Спортивно-развлекательный парк «Простория»)

16.00 - 18.30

Открытие Международного кинофестиваля «Западные ворота» (БКЗ филармонии)

11.00 – 22.00

Открытие и работа сценических площадок на территории праздничного пространства Окольного города с выступления коллективов

ганзейских зарубежных и российских городов (Октябрьская площадь, Октябрьский проспект, Детский парк, Милицейская набережная,

набережная реки Великой, спуск с улицы Детской, у спортивного комплекса «Барс», Золотая набережная)

19.00 – 21.00

Международный Хоровой праздник. Выступление сводного хора, симфонического оркестра Псковской области (Псковский Кремль)

20.00 – 22.00

Молодежное гуляние «Из истории в современность» (мероприятие Молодой Ганзы) - Площадка у Центра студенческих инициатив

22.00 – 24.00

Международный мультимедийный фестиваль фотохудожников «Цвет белой стены» (у ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева»)

20.00 – 22.00

Праздничный концерт для гостей и жителей области с участием ФГБУК «Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени О.Лундстрема» (Октябрьская площадь)

29 июня (суббота)

10.00 – 20.00

Международный фестиваль клубов исторической реконструкции (Финский парк)

10.00 – 20.00

Работа Ганзейского рынка (Октябрьский проспект, улица Советская)

10.00-20.00

Проведение открытой творческой лаборатории мастеров декоративно-прикладного искусства и народного художественного творчества Ганзейских городов «Ганза: традиции и современность» (Октябрьский проспект, улица Советская)

10.00 – 20.00

Международная ремесленная ярмарка «Город мастеров» (Набережные рек Великая и Пскова)

10.00 – 20.00

Выставка работ участников Международного пленэра (Выставочный зал, ул. Ленина 1)

10.00 – 22.00

Работа Международного кинофестиваля «Западные ворота» (БКЗ филармонии, Кинотеатр «Смена»)

10.00 – 22.00

Работа сценических площадок на территории праздничного пространства Окольного города с выступления коллективов ганзейских зарубежных и российских городов (Октябрьская площадь, Октябрьский проспект, Детский парк, Милицейская набережная, набережная реки Великой, спуск с улицы Детской, у спортивного комплекса «Барс», Золотая набережная)

10.00 – 18.00

Ганзейский форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу» (Спортивно-развлекательный парк «Простория»)

12.00 – 15.00

Концерт с участием ФГБУК «Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени О.Лундстрема» (Милицейская набережная)

15.00 – 17.00

Посадка «Аллеи Дружбы» (мероприятие Молодой Ганзы) - Финский парк

22.00 – 24.00

Международный мультимедийный фестиваль фотохудожников «Цвет белой стены» (Ресторанно-гостиничный комплекс «Двор Подзноева»)

20.00 – 23.00

Праздничный концерт для гостей и жителей города (Октябрьская площадь)

23.30 – 24.00

Праздничный салют в честь XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени (Набережная реки Великой)

30 июня (воскресенье)

10.00 – 15.00

Международный фестиваль клубов исторической реконструкции (Финский парк)

10.00 – 15.00

Работа Ганзейского рынка (Октябрьская площадь, Октябрьский проспект)

10.00 – 15.00

Международная ремесленная ярмарка «Город мастеров» (Набережные рек Великой и Псковы)

10.00 – 15.00

Выставка работ участников Международного пленэра (Выставочный зал, ул. Ленина 1)

10.00 – 15.00

Работа сценических площадок на территории праздничного пространства Окольного города с выступления коллективов ганзейских зарубежных и российских городов (Октябрьская площадь, Октябрьский проспект, Детский парк, Милицейская набережная, набережная реки Великой, спуск с улицы Детской, у спортивного комплекса «Барс», Золотая набережная)

10.00 – 14.00

Работа Международного кинофестиваля «Западные ворота» (Кинотеатр «Смена»)

14.00 – 16.00

Церемония закрытия Международного кинофестиваля «Западные ворота» (БКЗ Филармонии)

13.00 - 15.30

Шествие участников (ул. Кузнецкая - Октябрьская площадь)

16.00 – 16.30

Протокольная часть церемонии Закрытия. Передача флага следующему городу- организатору Международных Ганзейских дней (Псковский Кремль)

16.30 – 18.00

Праздничный концерт, ФГБУК «Государственный академический русский народный хор имени М.Е.Пятницкого» (Псковский Кремль)
Теги: #Ганза
Источник: Псковская Лента Новостей
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