Стала известна программа 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени

Стала известна программа проведения 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в Пскове с 27 по 30 июня 2019 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Так, в рамках Ганзейских дней пройдет целый ряд мероприятий, который объединит жителей десятков европейских и российских городов Ганзейского союза: Ганзейский форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу», Международные кинофестиваль «Западные ворота», фестиваль клубов исторической реконструкции, мультимедийный фестиваль фотохудожников «Цвет белой стены», хоровой праздник и многие другие.
Для участия в Международных Ганзейских днях в Пскове зарегистрировались делегации из 88 городов Ганзейского союза, в общей сложности 1600 человек.
В 2014 году президентом Российской Федерации Владимиром Путиным издан указ о проведении Международных Ганзейских дней Нового времени. На сегодняшний день Ганзейское сообщество является крупнейшим общественным объединением в Европе. В настоящее время в Ганзейский союз входят около 190 городов из 16 стран Европы, в том числе 14 российских городов, одним из которых является Псков.
Программа проведения мероприятий XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в городе Пскове
|
27 июня (четверг)
|
15.00 – 15.30
|
Протокольная часть церемонии открытия XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени (Псковский Кремль)
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15.30 – 17.00
|
Открытие Международного Хорового праздника. Выступление Детского хора России, зарубежного сводного детского хора, Российского национального молодежного симфонического оркестра (Псковский Кремль)
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16.00 – 22.00
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Работа Международного кинофестиваля «Западные ворота» (Кинотеатр «Смена»)
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18.00 – 22.00
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Праздничная программа для гостей и жителей города (Октябрьская площадь)
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28 июня (пятница)
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10.00 - 10.30
|
Открытие выставки работ участников Международного пленэра (Выставочный зал, ул. Ленина, д. 1)
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10.00 -20.00
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Открытие и работа Международного фестиваля клубов исторической реконструкции (Финский парк, Набережная реки Великой)
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10.00 – 22.00
|
Работа Международного кинофестиваля «Западные ворота» (Кинотеатр «Смена»)
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11.00 – 11.15
|
Церемония открытия Ганзейского рынка (Октябрьская площадь)
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11.00 – 20.00
|
Работа Ганзейского рынка
|
11.00 – 20.00
|
Проведение открытой творческой лаборатории мастеров декоративно-прикладного искусства и народного художественного творчества Ганзейских городов «Ганза: традиции и современность» (Октябрьская площадь)
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11.00 – 12.00
|
Открытие Международной ремесленной ярмарки «Город мастеров» (Набережные рек Великой и Псковы)
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14.00 - 15.30
|
Открытие Ганзейского форума приграничного сотрудничества «Путь навстречу» (Спортивно-развлекательный парк «Простория»)
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16.00 - 18.30
|
Открытие Международного кинофестиваля «Западные ворота» (БКЗ филармонии)
|
11.00 – 22.00
|
Открытие и работа сценических площадок на территории праздничного пространства Окольного города с выступления коллективов
ганзейских зарубежных и российских городов (Октябрьская площадь, Октябрьский проспект, Детский парк, Милицейская набережная,
набережная реки Великой, спуск с улицы Детской, у спортивного комплекса «Барс», Золотая набережная)
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19.00 – 21.00
|
Международный Хоровой праздник. Выступление сводного хора, симфонического оркестра Псковской области (Псковский Кремль)
|
20.00 – 22.00
|
Молодежное гуляние «Из истории в современность» (мероприятие Молодой Ганзы) - Площадка у Центра студенческих инициатив
|
22.00 – 24.00
|
Международный мультимедийный фестиваль фотохудожников «Цвет белой стены» (у ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева»)
|
20.00 – 22.00
|
Праздничный концерт для гостей и жителей области с участием ФГБУК «Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени О.Лундстрема» (Октябрьская площадь)
|
29 июня (суббота)
|
10.00 – 20.00
|
Международный фестиваль клубов исторической реконструкции (Финский парк)
|
10.00 – 20.00
|
Работа Ганзейского рынка (Октябрьский проспект, улица Советская)
|
10.00-20.00
|
Проведение открытой творческой лаборатории мастеров декоративно-прикладного искусства и народного художественного творчества Ганзейских городов «Ганза: традиции и современность» (Октябрьский проспект, улица Советская)
|
10.00 – 20.00
|
Международная ремесленная ярмарка «Город мастеров» (Набережные рек Великая и Пскова)
|
10.00 – 20.00
|
Выставка работ участников Международного пленэра (Выставочный зал, ул. Ленина 1)
|
10.00 – 22.00
|
Работа Международного кинофестиваля «Западные ворота» (БКЗ филармонии, Кинотеатр «Смена»)
|
10.00 – 22.00
|
Работа сценических площадок на территории праздничного пространства Окольного города с выступления коллективов ганзейских зарубежных и российских городов (Октябрьская площадь, Октябрьский проспект, Детский парк, Милицейская набережная, набережная реки Великой, спуск с улицы Детской, у спортивного комплекса «Барс», Золотая набережная)
|
10.00 – 18.00
|
Ганзейский форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу» (Спортивно-развлекательный парк «Простория»)
|
12.00 – 15.00
|
Концерт с участием ФГБУК «Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени О.Лундстрема» (Милицейская набережная)
|
15.00 – 17.00
|
Посадка «Аллеи Дружбы» (мероприятие Молодой Ганзы) - Финский парк
|
22.00 – 24.00
|
Международный мультимедийный фестиваль фотохудожников «Цвет белой стены» (Ресторанно-гостиничный комплекс «Двор Подзноева»)
|
20.00 – 23.00
|
Праздничный концерт для гостей и жителей города (Октябрьская площадь)
|
23.30 – 24.00
|
Праздничный салют в честь XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени (Набережная реки Великой)
|
30 июня (воскресенье)
|
10.00 – 15.00
|
Международный фестиваль клубов исторической реконструкции (Финский парк)
|
10.00 – 15.00
|
Работа Ганзейского рынка (Октябрьская площадь, Октябрьский проспект)
|
10.00 – 15.00
|
Международная ремесленная ярмарка «Город мастеров» (Набережные рек Великой и Псковы)
|
10.00 – 15.00
|
Выставка работ участников Международного пленэра (Выставочный зал, ул. Ленина 1)
|
10.00 – 15.00
|
Работа сценических площадок на территории праздничного пространства Окольного города с выступления коллективов ганзейских зарубежных и российских городов (Октябрьская площадь, Октябрьский проспект, Детский парк, Милицейская набережная, набережная реки Великой, спуск с улицы Детской, у спортивного комплекса «Барс», Золотая набережная)
|
10.00 – 14.00
|
Работа Международного кинофестиваля «Западные ворота» (Кинотеатр «Смена»)
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14.00 – 16.00
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Церемония закрытия Международного кинофестиваля «Западные ворота» (БКЗ Филармонии)
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13.00 - 15.30
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Шествие участников (ул. Кузнецкая - Октябрьская площадь)
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16.00 – 16.30
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Протокольная часть церемонии Закрытия. Передача флага следующему городу- организатору Международных Ганзейских дней (Псковский Кремль)
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16.30 – 18.00
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Праздничный концерт, ФГБУК «Государственный академический русский народный хор имени М.Е.Пятницкого» (Псковский Кремль)