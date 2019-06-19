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Культура

Карен Шахназаров выступил за увеличение количества кинофестивалей в России

25.06.2019 08:58|ПсковКомментариев: 0

Гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров выступает за то, чтобы количество кинофестивалей в России не сокращалось, поскольку для многих кинематографистов это единственный шанс показать картину зрителям. Как отметил министр культуры РФ Владимир Мединский в эфире передачи «Диалог» на телеканале «Россия 24», ведомство поддерживает около 50 фестивалей по все стране. Он поинтересовался, стоит ли продолжать поддерживать такой широкий выбор смотров.

«Я считаю, что чем больше фестивалей, тем лучше. Во-первых, это возможность показывать кино. Учитывая то, о чем мы говорили, что порой особенно небольшим производителям, особенно производителям с небольшими бюджетами, они вообще не могут выйти на экран», - сказал Шахназаров. По его словам, фестивали традиционно собирают большое количество зрителей, они становятся праздником для тех городов, где их проводят. «Неважно, кто там призы получает, в конце концов. Главное, что это некое культурное событие в городе», - подчеркнул Шахназаров.

Напомним, с 27 по 30 июня в Пскове впервые пройдет кинофестиваль «Западные ворота». На нем будут представлены лидеры национального проката европейских стран, а оценивать «звездные» картины будет звездное жюри, в которое войдут известные актеры, режиссеры и кинопродюсеры. В ходе встреч, круглых столов, дискуссий, презентаций состоится обмен опытом и идеями, будут обсуждаться тенденций развития кино разных стран.

Особая миссия фестиваля – привлечь внимание представителей киноиндустрии к Пскову и его окрестностям. Фестивальные фильмы будут представлены в трех основных программах. В конкурсной программе – не менее 6 фильмов, во внеконкурсных и информационных программах – 15 фильмов.

Также в рамках фестиваля запланированы специальные показы и ретроспективы. Призы присуждаются фильмам, вошедшим в конкурсную программу, в следующих номинациях:

  • Главный приз – за лучший фильм (вручается представителю картины на фестивале).
  • Специальный – приз жюри (вручается в соответствии с решением жюри).

Организационным комитетом и дирекцией фестиваля «Западные ворота» также будут вручены почетные премии: приз за вклад в кинематограф и специальный приз с особой формулировкой. Организаторами фестиваля являются старейшая российская киностудия «Ленфильм», администрация Псковской области при поддержке министерства культуры РФ.

Теги: #кино #фестиваль
Источник: Псковская Лента Новостей
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