Культура

Определился состав жюри фестиваля исторической поэзии «Словенское поле - 2019»

Определился состав жюри фестиваля исторической поэзии «Словенское поле - 2019», который пройдет 26-28 июля в Изборске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Псковского союза писателей.

В компетенцию членов жюри входит рассмотрение заявок, поданных на участие в фестивале, а также оценка произведений участников конкурсов, проводимых в рамках фестиваля. Перед направлениям судьям заявки обезличиваются: удаляются любые сведения об авторе. Вместо них остается только номер участника и присланные им произведения. Таким образом сохраняется анонимность авторов и беспристрастность принятия решений, начиная с рассмотрения произведений, заявленных на участие в фестивале, и заканчивая оценкой конкурсных стихов и выявлением победителей конкурсов.

В состав жюри войдут: