Определился состав жюри фестиваля исторической поэзии «Словенское поле - 2019», который пройдет 26-28 июля в Изборске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Псковского союза писателей.
В компетенцию членов жюри входит рассмотрение заявок, поданных на участие в фестивале, а также оценка произведений участников конкурсов, проводимых в рамках фестиваля. Перед направлениям судьям заявки обезличиваются: удаляются любые сведения об авторе. Вместо них остается только номер участника и присланные им произведения. Таким образом сохраняется анонимность авторов и беспристрастность принятия решений, начиная с рассмотрения произведений, заявленных на участие в фестивале, и заканчивая оценкой конкурсных стихов и выявлением победителей конкурсов.
В состав жюри войдут:
Вадим Терёхин (г. Калуга) – председатель жюри. Поэт, автор сборников стихов «Прозрачное время», «Разочарованный странник», «Среди гласных и согласных» и др. Сопредседатель Союза писателей России, председатель правления Калужского областного отделения Союза писателей России, Член-корреспондент Петровской академии наук и искусств (г. Санкт-Петербург), действительный член Академии российской словесности (Москва). Лауреат всероссийских и международных литературных премий, среди которых литературная премия им. М. Цветаевой (1999), премия Центрального федерального округа Российской Федерации в области литературы искусства (2009), международная Премия «Имперская культура» имени Эдуарда Володина (2012), почётный приз Международного поэтического Форума в Бахрейне и ОАЭ (2007), Главный приз — «Золотой Витязь» в номинации «поэзия» седьмого международного славянского литературного форума Золотой Витязь (2016). Игорь Тюленев (г. Пермь). Поэт, Поэт, член Союза писателей России. Лауреат Всесоюзного литературного конкурса им. Н. Островского. Лауреат премии им. Фатиха Карима, премии Союза писателей России «Традиция» и многих других. За книгу стихов «И только Слово выше Света».
Игорь Тюленев стал Лауреатом премии «Имперская культура» и Лауреатом Международной премии им. Сергея Михалкова «Лучшая книга 2012 года». Автор 21 сборника стихов и более трех сотен публикаций во всесоюзных альманахах, сборниках, литературно-художественных журналах.
Вита Пшеничная (г. Псков). Поэт, прозаик, эссеист, литературный критик, член Союза писателей России. Лауреат и финалист Международных («Литературная Вена», «Русский Stil», «Мир без войн, насилия и фашизма») и Всероссийских («Живое Слово», «Рождественская звезда») и др. конкурсов. Автор пяти книг стихов. Неоднократно публиковалась в поэтических сборниках и литературной периодике России и зарубежья. Член оргкомитета фестиваля «Словенское поле».
Андрей Краденов (г. Москва). Поэт, литературный критик. Главный редактор журнала «Поэзия. 21-й век». Основатель первого поэтического фестиваля «Словенское поле» (2008 г.), сооснователь литературной премии имени Лескова. Стихи пишет с 12 лет. Увлечения: история культуры, философия, литература. Член оргкомитета фестиваля «Словенское поле».
Артур Гайдук (г. Псков). Поэт, бард. Врач скорой медицинской помощи. Стихи начал писать в 21 год, после того, как взял в руки гитару. С 1999 года является президентом клуба авторской песни «Горизонт». Участвовал в работе жюри и вёл творческие мастерские на многих фестивалях авторской песни («Норд-вест» Валдай, «Песня Булата» Москва, «Куликово поле» Тульская область, «Мстинские созвучия» Боровичи, «Скобарь» Псков, «Смоленское поозерье» Смоленск, «Струны фортов» СПб. и др.). Автор сборника стихов «Анатомия души», печатался в коллективных сборниках и периодических изданиях.
Игорь Исаевъ (г. Псков). Поэт и прозаик, член Союза писателей России. Автор четырёх книг стихотворений. Преподаватель Детской школы искусств Псковского района. Член редколлегий литературных альманахов и сборников. Дипломант всероссийских и международных литературных конкурсов. Награждён грамотами Комитета Псковской области по культуре. Произведения публиковались в центральных изданиях и коллективных сборниках. Член оргкомитета фестиваля «Словенское поле».
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