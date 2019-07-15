Культура

Представители 20 регионов России и Беларуси приедут на фестиваль «Словенское поле-2019»

Историко-поэтический фестиваль «Словенское поле-2019» пройдет в Изборске с 27 по 28 июля. По информации организаторов, в мероприятии примут участие более 60 представителей из 20 регионов России и Республики Беларусь, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Для участников фестиваля организаторы приготовили насыщенную программу. Запланировано проведение экскурсий в военно-историческом музее Псковской области в Острове, посещение Изборской крепости и Словенских ключей.

Первый день фестиваля участники начнут с приношения земель к священному Холму единения и славы России. Затем состоятся конкурсные чтения.

В этом году в рамках фестиваля помимо традиционного конкурса исторической поэзии пройдет и тематический поэтический конкурс «Стихи об Изборске», посвященный 55-летию музея «Изборск». Мероприятие состоится 27 июля в «Нескучном садике» музея-заповедника «Изборск».

На второй день фестиваля, 28 июля, участники посетят Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Запланировано проведение творческих мастер-классов с гостями фестиваля, которыми станут председатель правления Союза писателей России Николай Иванов и председатель жюри фестиваля «Словенское поле — 2019», поэт Вадим Терехин.

В этот же день состоится награждение победителей и участников фестиваля.

Отметим, фестиваль «Словенское поле» проводится в Псковской области в одиннадцатый раз. Впервые он собрал поэтов России в 2008 году. С 2013 года в рамках фестиваля «Словенское поле» организован одноименный поэтический конкурс исторической поэзии.

Организаторами фестиваля выступают Псковское региональное отделение писателей России, Комитет по культуре Псковской области и Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск».