Культура

В Пскове открылась посвященная Старой Риге выставка графики

На Советской набережной, 9 - на втором этаже объекта культурного наследия регионального значения Дом Сафьянщикова открылась выставка графики, посвященная Старому городу Риги. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, выставка открылась 24 июля, в 18.00. На открытие пришло несколько десятков человек.

Со слов организатора - художника-реалиста и авангардиста - Николая Москалева, в выставке задействовано 22 произведения от 13 авторов: работы из коллекции художника, графика, искусствоведа Андрея Маевского, в основном - печатные.

Художник-реалист и авангардист - Николай Москалев



Графика «Собор Петра» Александра Юнкерса,1942 года

«Здесь графика и ныне здравствующих художников, и тех, кто отошел в мир иной, - отметил организатор. - Все работы так или иначе связаны с Ригой, со Старым городом. Все кто попадает в Старый город, остается под сильным впечатлением. А фотографы, художники - тем более.



Графика Евгения Ростова «Рига», 2014 год

Организатор Николай Москалев добавил, что на выставке присутствует разноплановая графика: и шелковая, и ксилография, и офорт. Самая ранняя работа выставки - графика «Собор Петра» Александра Юнкерса,1942 года, а самая поздняя - «Рига» Евгения Ростова, 2014 год. Также здесь представлена пастель «Старая Рига» Артура Никитина.

«По сути, графика - это любой рисунок. Но теперь - это клубное дело. Графика в ее узком понимании - работа, которую можно тиражировать», - подчеркнул Николай Москалев.

Организатор подчеркнул, что посмотреть на работы обещали прийти и представители консульства Латвийской Республики. Само же мероприятие Николай Москалев готовил еще к 39-м Международным Ганзейским дням, поскольку Рига - в перечне Ганзейских городов. Однако по техническим причинам открытие состоялось только сегодня.



Пастель «Старая Рига» Артура Никитина

«Считаю, что такие выставки способствуют развитию перспектив, нацеленных на интернациональное сотрудничество», - отметил Николай Москалев.

Выставку псковичи смогут посетить до конца августа.

Напомним, благодаря Николаю Москалеву удалось восстановить сгоревший пол второго этажа Дома Сафьянщикова.