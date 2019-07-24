Культура

Поэты России привезли земли к Священному холму в Изборске

По традиции официальное открытие фестиваля исторической поэзии «Словенское поле» состоялось у «Священного холма единства и славы России» близ Старого Изборска. Многие участники фестиваля ежегодно привозят землю с памятных для Российской истории мест, и нынешний год не стал исключением, сообщила Псковской Ленте Новостей псковский поэт, прозаик, литературный критик, член Союза писателей России Вита Пшеничная.

Накануне торжественного открытия фестиваля его участники посетили военно-исторический музей-заповедник в г. Острове и его филиал - комплекс «Островский укрепрайон» «Линии Сталина» близ д. Холматка - место ожесточенных боев войск Советской Армии, защищавших, а позже освобождавших Остров от немецко-фашистских захватчиков. Рядом с «Линией Сталин» установлен памятник павшим солдатам, у которого появляются все новые и новые захоронения останков советских воинов, найденных поисковиками. В братских могилах захоронено более 900 бойцов, имена большинства которых так и останутся неизвестными.

Именно там организатор фестиваля Андрей Бениаминов взял землю для церемонии у «Священного холма». Всего же в Островском районе на «Линии Сталина» и «Линии Пантера» поисковиками подняты и захоронены останки более 3 000 советских солдат и офицеров.

Земля, привезенная с братского захоронения на «Линии Сталина» была принесена к «Священному холму» от имени всех участников фестиваля. Она была первой, но далеко не последней.

Поэтом из г. Запрудня Московской области Ириной Алексеевой земля была привезена с мемориала участникам битвы за Москву, а также - с братской могилы защитников Перемиловской высоты (где во время ВОВ в октябре-ноябре 1941 года шли жестокие бои с фашистами. Советские войска защищали подступы к каналу Волга - Москва) в Московской области, и с малой родины мужа - с места, где установлен памятник партизанам-подпольщикам в г. Порхове.

Великолучанин Владимир Павлов взял по горсти землю из городов Торопец и Западная Двина Тверской области, с воинского мемориала в центре города, что находится на Больничной горе (древнее городище), на берегу р. Западная Двина и из Великих Лук - в древности называвшихся Луками, города, ставшим тогда главным южным форпостом Новгородской земли.

Смоленские поэты Владимир Королев и Любовь Сердечная привезли землю с могилы Знаменосца Победы Героя Советского Союза Михаила Егорова, похороненного в городском Сквере памяти у Вечного огня в городе-герое Смоленске, водрузившего со своим однополчанином Мелитоном Кантария алый стяг Победы над Рейхстагом в мае 45-го.

Поэт Мария Парамонова привезла землю с Пожарной площади города Твери – где в октябре 41 года бойцы Советской армии, курсанты, народное ополчение и партизаны защищали г. Калинин.

Поэтом Ириной Толдовой земля были привезена из Писательского городка в п. Комарово под Санкт-Петербургом, в котором отдыхали и творили Аркадий и Борис Стругацкие, Юрий Рытхэу, Виталий Бианки, и где находится знаменитая «будка» Анны Ахматовой, как она сама называла дачу. Земля взята непосредственно у входа в её «будку».

Белгородский поэт Галина Стручалина взяла горсть земли с Прохоровского поля, взятой у одного из объектов заповедника – Звонницы, установленной на высоте 252,2, где 12 июля 1943 года находился эпицентр Прохоровского танкового сражения.

Петербургский поэт Марина Царь Волкова привезла горсть земли с Пискарёвского мемориального кладбища, где в братской могиле лежит брат ее бабушки вместе с тысячами ленинградцев, погибших в блокаду.

«Традиция, начало которой было положено несколько лет назад, можно по праву назвать главным лейтмотивом фестиваля, сплачивающим людей, разных не только по месту проживания, но и по национальности и вероисповеданию, ценящих и бережно относящихся к истории не только своего города или поселка, но и России в целом», - подчеркнула Вита Пшеничная.