Культура

Противоаварийные работы в Мелетово затормозились из-за недоработок в проектной документации

На данный момент в храме Успения пресвятой Богородицы в Мелетово не завершен даже первый этап противоаварийных работ, финал которых планировался на 25 ноября. Как сообщила Псковской Ленте Новостей старший научный сотрудник Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Ирина Мельникова, отставание в темпах связано с рядом организационных моментов, а также открывшихся в процессе реализации недоработок проекта.

Как напомнила Ирина Мельникова, в 2018 году было выделено 3,7 млн рублей на разработку проектной документации, госконтракт был заключен с Центральными научно-реставрационными проектными мастерскими (ЦНРПМ), крупной проектной организацией из Москвы. В течение 2018 года был подготовлен проект реставрации, который был согласован на Научно-методическом совете при министерстве культуры РФ. В 2019 году был разыгран тендер на противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы по архитектуре на сумму около 40 млн рублей. Госконтракт был заключён с петербургской фирмой «Анфилада». «Подрядчик не имеет опыта реставрации средневековых памятников, в основном они работали с памятниками более позднего периода, - заметила Ирина Мельникова. - Тем не менее, они вышли на реализацию проекта с активной позицией».

Контракт был заключен в июне 2019 года, заказчиком работ выступило министерство культуры в лице Северо-западной дирекции по строительству и реставрации. В техническом задании было прописано, что работы должны быть завершены в течение 5 месяцев (хотя проект предусматривал работы сроком не менее 15 месяцев в два этапа – противоаварийные работы и ремонтно-реставрационные), до 25 ноября.

В процессе обязательных процедур по заключению договоров на авторский надзор выяснилось, что ЦНРПМ, которые готовили проект, отказались от авторского надзора за реставрацией, вследствие чего пришлось искать организацию, которая возьмёт на себя эту функцию. «В результате фактически к работам подрядчик приступил только в августе. Только приступил - его сразу затормозил Методсовет, - рассказывает Ирина. Впрочем, благодаря этому были выявлены недоработки самого проекта, выполненного ЦНРПМ, например, в части укрепления грунтов под памятником. Предполагалось, что земля, на которой стоит памятник, будет инъектироваться цементными составами. Но в процессе выяснилось, что такой метод рекомендуется для песчаных почв, а согласно геологическому исследованию, в Мелетово - суглинки. Также не было учтено, что в Мелетово нет воды, которая нужна в больших количества для инъектирования, а существующие мощности электросетей значительно меньше, чем это необходимо для оборудования, задействованного в работах».

Так как проект уже был утверждён на Методсовете и считается действующим, все доработки в нем требуют дополнительного финансирования, которое не предполагается бюджетом. «На данный момент до конца не выполнен даже первый этап противоаварийных работ, - говорит Ирина. - Часть работ была проделана: стянули металлическими связями аварийный притвор, заинъектировали западную стену придела, вычинили кое-где кладку. Начались работы по ремонту-реставрации кровли. С куполов сняли окрытие, сделали защитные навесы, но материалы еще не завезены. В Северо-Западной дирекции обещают, что контракт будет продлён или перезаключен на следующий год. Сейчас очень важно держать руку на пульсе. Недопустимо, чтобы памятник входил в зиму со снятой обмазкой, раздетыми куполами и без финансирования».

Рассказывая о ходе работ в Мелетово, Ирина Мельникова также подчеркнула, что за последние полгода, благодаря поддержке заказчика, были проведены большие работы по живописи храма. По её словам, было составлено полное описание состояния фресок, сформированы картограммы, в которых отмечено, где какой участок живописи сохранился и в каком он находится состоянии, была составлена примерная ведомость того, что будет необходимо предпринять в дальнейшем.