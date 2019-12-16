Культура

Директор издательства «Пальмир» рассказал псковичам, как начинал с производства жилетов для журналистов

Известный российский писатель, журналист, издатель, директор историко-культурного центра «Самолва» и ученый Владимир Потресов в первые дни января по традиции приехал в Псков, чтобы принять участие в библиотечной программе «В Новый год все немного волхвы». На этот раз Владимир Потресов, кроме того, отпраздновал с псковичами 20-летие основанного им издательства «Пальмир» и представил новинку на псковской библиотечной выставке «Новые книги Нового года».

Благодаря писателю Центральная библиотечная система Пскова пополнилась раритетами, а фотоальбомы издательства «Пальмир» «Псков нашего детства», снова распродавались, по выражению библиотекарей, «как горячие пирожки», хотя в библиотеке собрались в основном знатоки и давние ценители наследия Потресовых.

Владимир Потресов рассказал псковичам, что его предпринимательская деятельность начиналась с производства аксессуаров для журналистов (разгрузочных жилетов и кофров для фототехники), которые, между прочим, пользовались большим спросом даже у лауреатов World Press Photo. Издателем он стал поневоле – когда у него возникли проблемы с публикацией сибирских хроник семьи и друзей Дмитрия Менделеева.

Дочь Владимира Потресова Юлия добавила, что её отец обладает удивительным качеством: он делает только то, что ему интересно, и в стремлении к совершенству умеет увлечь своими проектами всех вокруг. Поэтому основанное им издательство «Пальмир» сразу взяло курс на высококачественно оформление и печать книжной продукции, пока не стало применять самые прогрессивные полиграфические техники и материалы. Не говоря уже о том, что Владимир Потресов как профессиональный журналист очень придирчиво подходит к фактуре, благодаря чему каждый его проект становится результатом глубоких научных исследований. При этом в издательстве «Пальмир» вместе с ним трудятся всего три человека, которые, как объяснил Владимир Потресов, физически не в состоянии выпускать больше одной книги в год.

Эти книги собрали множество наград и хвалебных отзывов. В частности, Владимир Потресов продемонстрировал псковичам прижизненный отпечаток фотографии Д. С. Лихачёва, который он получил в 2009 году вместе с премией имени великого советского учёного. Кроме того, издатель подчеркнул, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников прислал ему благодарственное письмо за книгу «Главный символ Пскова», которую назвал «блестящей работой».

К очередной годовщине Ледового побоища Владимир Потресов пообещал переиздать в «Пальмире» книгу В. И. Матузовой и Е. Л. Назаровой «Крестоносцы и Русь» - сборник западноевропейских и русских документов XII-XIII веков, который уже давно стал библиографической редкостью и, если и продаётся ещё где-то на вторичном рынке, то по бешеным ценам. Он заверил псковичей, что у него цена на эту книгу будет «демократичной», а также сказал, что презентацию этого издания хотел бы провести совместно с учёными ПсковГУ.

Самый большой интерес собравшихся, как всегда, вызвала книжная серия издательства «Пальмир» «Город нашего детства», основанная на фотографиях, сделанных отцом Владимира Потресова, известным московским фотографом Александром Потресовым, в середине прошлого века. В этой серии ранее были выпущены книги, посвящённые Москве, Ленинграду и Пскову. Альбом «Псков нашего детства» дополнен публикациями из газет того времени, что придало ему дополнительную ценность.

Владимир Потресов презентовал псковичам новое издание этой серии – «Подмосковье нашего детства» (часть первая). Расспрашивая издателя о том, как создавалась эта книга, псковичи заинтересовались прошлым московской Рублёвки. На это Владимир Потресов рассказал им, что в «Подмосковье его детства» никакой «Рублёвки» не было, а вся советская знать, как и дореволюционная, предпочитала селиться в Барвихе. А поскольку эту традиция продолжается и доныне, Владимир Потресов подчеркнул, что Россия – ничуть не менее «традиционное» государство с многовековыми устоями, как, например, и Великобритания, хотя у нас почему-то привыкли думать, что это не так.