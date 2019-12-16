Культура

«Холоп» стал самой кассовой российской комедией

Фильм «Холоп» Клима Шипенко заработал за выходные 1,8 млрд рублей и стал самой кассовой российской комедией за всю историю, сообщает РИА Новости со ссылкой на дистрибьютора «Централ Партнершип». По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС), на данный момент фильм собрал 1,877 млрд, его посмотрели 4,8 млн человек.

«Главная комедия Нового года "Холоп", вышедшая в прокат 26 декабря, заработала к 7 января 1,8 млрд рублей, став самой кассовой комедией за всю историю российского проката», - говорится в сообщении «Централ Партнершип».

Главные роли в фильме сыграли Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Александр Самойленко. Комедия повторяет мотив рождественских сказок, где отрицательные герои учатся на своих ошибках и становятся положительными. Этот путь, в частности, предстоит пройти персонажу сербского актера Биковича Грише, молодому московскому «мажору», который забыл о стыде и чувстве меры. Его отец (Самойленко) обращается к психологу (Охлобыстин), и они «усыпляют» Гришу и отправляют в 19 век, где он становится холопом.

Напомним, съемки комедии частично проходили в Псковской области.