Культура

Центральная библиотека Пскова приглашает на встречу с создателями уникального музея

Центральная городская библиотека Пскова (библиотека на Конной) приглашает псковичей 15 января в 17 часов на встречу с Валентиной Румянцевой — директором единственного в мире мемориального музея первой русской женщины-математика, доктора философии, профессора Стокгольмского университета, члена-корреспондента Санкт-Петербургской академии наук Софьи Ковалевской в Полибино.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, Валентина Румянцева представит на этой встрече книгу «Будни сельского музея», посвященную дому и месту на псковской земле, которые Софья Ковалевская прославила на весь мир в своей повести «Воспоминания детства».

Валентина Румянцева, которая уже 30 лет практически с нуля создает этот уникальный музей в Полибино и регулярно пополняет его новыми документами и экспонатами, раздобывая их в Швеции, расскажет о сохранившихся уникальных вещах, принадлежавших Софье Ковалевской, а потом ее дочери, о находках и открытиях при создании мемориального музея, о неожиданных поворотах в жизни предков Ковалевской и людей из её ближайшего окружения.

Специальными гостями библиотеки на Конной в этот день также станут: автор проекта реконструкции мемориального дома-музея Софьи Ковалевской архитектор Нина Петрова, заслуженный строитель Российской Федерации, почетный гражданин города Пскова, бывший директор Генеральной дирекции «Псковреконструкция» Анатолий Васильев, благодаря которому этот проект был осуществлён, а также автор идеи этого вечера-встречи историк Наталья Шершнева.

Встреча состоится в преддверии специального выпуска программы «Наблюдатель» на телеканале «Культура», который выйдет в эфир 15 января и будет посвящён юбилею (170 лет со дня рождения) Софьи Ковалевской. Валентина Румянцева заодно расскажет псковичам, как проходили съёмки этой передачи и что осталось за кадром.

Напомним, Софья Ковалевская – первая в Северной Европе женщина-профессор и первая в мире женщина, которая стала профессором математики. В её честь названы лунный кратер и астероид, гимназии в Великих Луках Псковской области и Вильнюсе (Литва), а также школа в Стокгольме (Швеция). Детство она провела в родительском поместье Полибино тогда Невельского уезда Витебской губернии (сегодня это Великолукский район Псковской области).