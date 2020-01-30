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Псковичи узнали, что мешает их правильному восприятию «Ледового побоища»

06.02.2020 15:12|ПсковКомментариев: 1

Очередное заседание «Народного университета» при Псковском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и архитектуры (ВООПИиК) в краеведческой библиотеке имени И. И. Василева было посвящено охранным зонам. Лекцию «Город в городе. Закономерности градостроительной системы Пскова и ее охрана сегодня» завсегдатаям университета прочитала искусствовед, историк архитектуры и заместитель председателя Псковского отделения ВООПИиК Ирина Голубева, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской городской библиотеке. 

Ирина Голубева рассказала собравшимся, что такое «Правила землепользования и застройки» Пскова, каковы границы «исторического поселения «Псков» и почему это историческое поселение до сих пор имеет всего лишь региональный охранный статус, а не федеральный, как ему подобает.

Студенты Народного университета также узнали, почему памятник «Ледовому побоищу» на горе Соколихе, который в свое время был специально возведен с таким расчетом, чтобы его было видно издалека с разных сторон, оказался под угрозой перекрытия многоэтажками. По словам Ирины Голубевой, несмотря на приближающийся юбилей Ледового побоища, этот монумент вот-вот заслонит новая застройка, поскольку он находится в Псковском районе, на который не распространяются городские охранные регламенты. А скоординировать свои действия на этой территории городские и районные власти почему-то никак не могут. Или не хотят.

Гора Соколиха, добавила Ирина Голубева, и сама по себе является памятником природы, но поставить ее на охрану у псковичей до сих пор не получилось, поэтому закон на стороне застройщиков, а доводы специалистов и «романтические» воспоминания коренных псковичей никто не берёт в расчёт.

Ирина Голубева также ответила на вопросы по автозаправке, которую хотят построить неподалёку от Мирожского монастыря. По её мнению, шум вокруг этой автозаправки наводит на подозрение, что кто-то специально отвлекает внимание общественности от многофункционального центра, который уже начали возводить рядом без всяких согласований и который, в отличие от автозаправки, действительно, может оказать негативное влияние на памятник ЮНЕСКО.

На вопрос, как ВООПИиК относится к строительству здания районного суда в растворе улицы Коммунальной на берегу реки Великой напротив кремля, Ирина Голубева ответила, что этот проект власти «согласовали не глядя», и оспаривать его теперь можно только через суд, а судиться с судом – дело почти безнадёжное («круг замкнулся»).

Что касается дома № 7 на улице Труда, который сначала сгорел, а потом начал рушиться, то Ирина Голубева надеется, что хозяина этого памятника регионального значения привлекут к суду.

Ирина Голубева сказала, что сегодня не защитники старины противостоят инвесторам, а «бизнес воюет с законом». А поскольку законодательные акты нередко вступают в противоречие один с другим, а на доработку охранных регламентов у властей не хватает денег, то в этом «слоёном пироге» при желании можно отыскать множество лазеек, чем застройщики и пользуются. «Их стандартная формулировка: «Историческое наследие Пскова мешает развитию города».

При этом в границах исторического поселения «Псков» приоритет несмотря ни на что должен оставаться за памятниками, подчеркнула докладчица. Новое строительство в охранной зоне ансамбля Псковского кремля, в частности, возможно только в виде градостроительной регенерации – то есть, воссоздания исторических объёмов и форм, хотя бизнесу это «неудобно».

Ирина Голубева, кроме того, объяснила «студентам» Народного университета, какие в Пскове существуют исторические визуальные коридоры и зачем их нужно охранять, а также рассказала, что повлияло на развитие Пскова.

Эксперт подчеркнула, что на протяжении нескольких веков город прирастал новыми кварталами не по чьему-то хотению, а в строгом соответствии с государственными интересами. Например, нынешний Октябрьский проспект сформировался в то время, когда появилась необходимость связать центр Пскова с железнодорожным вокзалом, чтобы развивать новый вид транспорта. А разрабатывать планы застройки Завеличья чиновники начали только после того, как Екатерина II велела навести порядок в размежевании городов и пригородных территорий, а также создала специальные комиссии по проектированию новых городских кварталов в старинных поселениях.

По словам историка архитектуры, в итоге в Пскове смешались средневековая хаотичная застройка и «квадратно-гнездовая» губернская, а потом и советская планировка. Однако проектировщикам недавнего прошлого удавалось, например, сохранять неурбанизированную береговую линию напротив Псковского кремля, а также ввести в Пскове запрет на многоэтажную застройку.

Когда в начале 21 века этот запрет был отменён, псковские архитекторы пытались убедить региональные власти ввести запрет на строительство в Пскове зданий выше «плеча» Троицкого собора, то есть, выше 10 этажей, чтобы собор оставался главной псковской доминантой. Но у них ничего не вышло.

Сегодня, сказала Ирина Голубева, зонирование Пскова за пределами исторического поселения постоянно подвергается корректировкам. Депутаты городской Думы то и дело вносят в него поправки в интересах частных лиц, не слишком заботясь о целостности восприятия городского пространства. Поэтому так важно объяснять псковичам, что они теряют из-за появления в старинном городе небоскрёбов, чтобы формировать общественное мнение, с которым властям придётся считаться.

Источник: Псковская Лента Новостей
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