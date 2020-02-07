Культура

В псковской библиотеке появилась библия на цыганском языке

Центральная городская библиотека Пскова (библиотека на Конной) пополнилась уникальным изданием. К Международному Дню дарения книг, который отмечается 14 февраля, библиотеке подарили библию на цыганском языке.

Как сообщили Псквоской Ленте Новостей в библиотеке, эту книгу в библиотеку на Конной принёс миссионер из Лондона Вальдемар Калинин, цыган по национальности и гражданин Республики Беларусь, который занимается в Великобритании тем, что помогает адаптироваться эмигрантам из Восточной Европы.

Вальдемар приехал в Псков познакомиться с местным цыганским сообществом и заодно решил презентовать городской библиотеке библию, которую он лично перевёл на свой родной язык.

Эта книга была издана в Минске в 2014 году ограниченным тиражом на деньги западных благотворителей. На фронтисписе издания Вальдемар Калинин оставил свой автограф на двух языках (русском и цыганском) с наилучшими пожеланиями для читателей Центральной городской библиотеки Пскова.

В Международный день дарения книг в библиотеку на Конной обещали заглянуть и другие именитые дарители. Например, известный псковский писатель Артём Тасалов. Несколько своих книг библиотеке уже передали в подарок писатели Валентин Курбатов и Владимир Потресов.

На днях библиотека также получила в дар от псковичей фундаментальное исследование «Мифы народов мира» в двух томах, альбом с репродукциями картин Рафаэля и редчайшее издание Марии Реформатской об иконах «Северные письма».