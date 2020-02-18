Культура

Усадьбу Беклешева на улице Георгиевской планируют открыть после реконструкции в 2021 году

В 48 млн рублей обойдется реконструкция усадьбы Беклешева на улице Георгиевской, 4 в Пскове, сообщил заместитель главы администрации Пскова Павел Волков на пресс-конференции 28 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Работы ведутся в рамках программы приграничного сотрудничества «Латвия - Россия» на условиях софинансирования из регионального и муниципального бюджета в размере 10%.

Руководитель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации Пскова Кристина Кобызь уточнила, что торжественное открытие этого объекта планируется на весну 2021 года, там будет создан туристско-информационный центр.

«На определенном этапе были не очень довольны темпами работы на объекте, но сейчас они идут более интенсивно», - отметил Павел Волков.

Кристина Кобызь подчеркнула, что речь идет о доме 1837 года постройки, объект культурного наследия, по ее словам, можно только сохранять и приспосабливать. В настоящее время демонтирована крыша, весной начнутся работы по восстановлению. В числе планов - открытие небольшой экспозиции.

Кроме того, в усадьбе Беклешева намерены открыть кафе, причем желательно, чтобы оно предлагало русскую и местную кухню. Также предполагается, что в здании будут проводиться мастер-классы, будут организованы велопрокат и продажа сувенирной продукции. Сейчас обсуждаются варианты наполнения содержанием туристско-информационного центра, заключила Кристина Кобызь.