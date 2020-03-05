Культура

Опубликован состав жюри всероссийского поэтического конкурса «Высота», посвященного памяти 6-й роты

Опубликован состав жюри всероссийского поэтического конкурса «Высота», посвященного 20-летию подвига десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Союза писателей России, в жюри вошли:

Игорь Тюленев (г. Пермь) - председатель жюри. Поэт, член Союза писателей России. Лауреат Всесоюзного литературного конкурса им. Н. Островского. Лауреат премии им. Фатиха Карима, премии Союза писателей России «Традиция» и многих других. За книгу стихов «И только Слово выше Света» Игорь Тюленев стал Лауреатом премии «Имперская культура» и Лауреатом Международной премии им. Сергея Михалкова «Лучшая книга 2012 года». Автор 22 сборников стихов и более трех сотен публикаций во всесоюзных альманахах, сборниках, литературно-художественных журналах.

Виктор Верстаков (г. Москва). Поэт, член Союза писателей России. Член Правления Союза писателей России (с 1999). Окончил Военно-инженерную академию имени Дзержинского. Служил на подземном объекте в Подмосковье, затем был переведен в военный отдел газеты «Правда». Неоднократно выезжал в «горячие точки», включая Афганистан и Чечню. Участвовал в военных операциях. Работал заместителем главного редактора еженедельник «Литературная Россия». Награжден орденами и медалями, в том числе «За боевые заслуги» и орденом «Знак Почета» с формулировкой «За достойное выполнение интернационального и служебного долга в Республике Афганистан», медалью «За укрепление боевого содружества» (2000). Лауреат литературных премий. Автор пятнадцати книг стихов, прозы и публицистики, посвященных героизму и быту советских и российских воинов, известных песен, в том числе знаменитой песни о подвиге 6-й роты — «Крылатая пехота не вышла из огня…»

Александр Орлов (г. Москва) Поэт, прозаик, историк, член Союза писателей России. Окончил Московское медицинское училище № 1 имени И.П. Павлова, Литературный институт имени А.М. Горького и Московский институт открытого образования. Работает учителем истории, обществознания, основ философии, и права в столичной школе № 1861. Автор шести стихотворных книг и трёх книг малой прозы. Публиковался в широком круге изданий: «Бийский вестник», «День и ночь», «Дон», «Дружба народов», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Литературная учеба», «Москва», «Наш современник», «Подъем», «Сибирь», «Сибирские огни», «Сура», «Юность» и др. Лауреат Всероссийских конкурсов имени А.П. Платонова (2011), Ф.Н. Глинки (2012), С.С. Бехтеева (2014), Н.С. Лескова (2019). Обладатель «Золотого Витязя» (2019), «Бронзового Витязя» (2017), и специального приза ИС РПЦ «Дорога к храму» (2017) Международного славянской литературного форума «Золотой Витязь». Лауреат открытого конкурса изданий «Просвещение через книгу» ИС РПЦ (2018 и 2019). Живет в Москве.

Алексей Полубота (г. Реутово Московской обл.). Поэт, прозаик, эссеист, член Союза писателей России. Закончил Литературный институт им. А.М. Горького (семинар Юрия Кузнецова). Лауреат российских и международных литературных премий. Организатор литературно-гуманитарных акций в поддержку восставшего Донбасса: литературного десанта «Русские писатели – русскому Луганску» (2015), поэтического конкурса «Донбасс никто не ставил на колени» (2016). Сопредседатель клуба «Словороссия». Автор поэтических сборников «Россия – крест моей судьбы» (2001), «Время года — любовь» (2010), «Вечность» (2018).

Автор документального фильма «Зайцево. Храм на линии фронта», вошедшего в программу 24-го международного кинофестиваля «Радонеж».

Вита Пшеничная (г. Псков). Поэт, прозаик, эссеист, литературный критик, член Союза писателей России. Публикуется с 1986 года.

Лауреат и финалист Международных («Литературная Вена», «Русский Stil», «Мир без войн, насилия и фашизма») и Всероссийских («Живое Слово», «Рождественская звезда») и др. конкурсов. Автор пяти книг стихов. Неоднократно публиковалась в поэтических сборниках и литературной периодике России и зарубежья. Постоянный член оргкомитета фестиваля «Словенское поле» (Псков-Старый Изборск).

http://pln-pskov.ru/culture/370655.html